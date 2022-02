Tieltse punkband The Dirty Scums viert 40ste verjaardag

We zijn eind december 1981 en Bart ‘Dirty Pik’ D’Ooghe beslist om een punkband op te richten: The Dirty Scums zijn geboren. De line-up wijzigt in de beginjaren nog enkele keren, maar drie singles, drie LP’s, vier tapes en zeven cd’s later weet de groep nog altijd niet van ophouden. En zo viert de band dit jaar zijn veertigste verjaardag. “We zijn daarmee wellicht de oudste punkband van West-Europa”, klopt Dirty Pik zich op de borst.

Een unieke mijlpaal dus. Al ziet het trio dat zelf anders. “Voor ons is het net abnormaal dat anderen niet zo lang doordoen”, lacht Dirty Pik. “Het is voor ons evident dat we doordoen. Die wekelijkse repetities zijn een traditie. Veel bands vallen uiteen wanneer ze een vrouw of kinderen krijgen, maar dat was bij ons niet het geval.” En wat ook helpt: de band heeft nog voldoende inspiratie.

“Klopt! De inspiratie blijft komen, zodat we altijd wel iets hebben waarvoor we kunnen repeteren.” Toch is de hechte vriendschap tussen de bandleden nog altijd de grootste drijfveer. “Het klikt nog altijd enorm goed tussen ons en ook buiten de repetities trekken we nog erg vaak met elkaar op. Zo organiseren we samen ook heel wat evenementen en dat loopt altijd vlot. ”

Telefonisch vergaderen

Zelfs corona kreeg het trio, dat ook bekend is van de organisatie van Rock@Schuiferskapelle, niet uit elkaar. “Of we toen aan stoppen gedacht hebben? Nooit. Integendeel!”, aldus Pik. “We hebben wel enkele maanden stilgelegen, maar dan zijn we gewoon telefonisch beginnen vergaderen. In juni 2020, net toen de maatregelen na de eerste lockdown terug wat versoepeld werden, zijn we ook meteen vanaf het terug kon terug in de studio gekropen om een nieuw album op te nemen.”

Droom komt uit

En ook na 40 jaar brandt de band nog van ambitie. Zo staan er dit jaar enkele erg mooie dingen op de agenda. “Ter ere van onze verjaardag organiseren we zowel op 7, als op 14 mei een festival en ook een nieuwe cd dringt zich stillaan op”, vertelt Pik. Maar de bandleden zien dit jaar ook een droom uitkomen. Zo treden ze in juni op op London’s Burning, een punkfestival in de Engelse hoofdstad. “Een gigantische erkenning”, zegt Pik. “Zeker omdat er echt grote bands zullen optreden. Wij staan daar eigenlijk tussen onze idolen op de line-up.” Daarnaast komt er dit jaar ook nog een nieuwe dubbel-cd uit. “Voor onze 25ste verjaardag brachten we met ‘The First 25 Yearz’ een eerste compilatie-cd, die dit jaar een vervolg krijgt met ‘The Next 15 Yearz’. Genoeg om naar uit te kijken dus”, besluit Pik. (TM)