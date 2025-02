Tieltse Lotte Verstaen bij nieuwe lichting beloftevolle ‘Twintigers’ van Klara

Voor het vijfde jaar op rij pakt Klara uit met ‘De Twintigers’. Het gaat om tien veelbelovende muzikanten tussen de 20 en 29 jaar die van de zender een duwtje in de rug krijgen. Ook de stem van de Tieltse Lotte Verstaen (28) is straks te horen op Klara.

Lotte is al langer aan het timmeren aan de muzikale weg. Dat ze talent heeft, bewees ze al in 2023. Toen mocht ze als één van de enige vier Belgische zangeressen deelnemen aan de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd. De mezzosopraan stond al meermaals in de Muntschouwburg in Brussel, maar ook in de concertgebouwen van Amsterdam, Keulen, Luik en Parijs was ze te horen. Met ‘De Twintigers’ zet Klara straks Lotte en negen van haar generatiegenoten in de kijker, om te tonen wie de toekomst van de klassieke muziek, jazz en global in ons land zal kleuren. Tien muzikanten waar je volgens Klara met andere woorden nog veel van zult horen.

Dankbaar voor de steun

“Klara volgt me eigenlijk al een tijdje”, zegt Lotte. “Ik heb per slot van rekening al heel wat concerten en voorstellingen in Vlaanderen achter de rug. “Bij de Koningin Elisabethwedstrijd was Klara uiteraard ook aanwezig, terwijl er bij concerten ook vaak recensenten in het publiek zitten. Dus er is al langer een link. Daar ben ik blij om. Dat ik nu een van de tien ‘Twintigers’ ben is niet alleen een fijne erkenning, het is ook gewoon erg leuk om op deze manier door hen ondersteund te worden.”

De zangeres is heel vaak onderweg en woonde zelfs al eens twee jaar in Keulen, maar (voorlopig) is Tielt nog steeds haar thuis. Het is ook de stad waar ze de liefde voor zang met de paplepel ingegeven kreeg. Zo zag ze als kind haar nichtjes zingen in het kinderkoor van de muziekacademie, terwijl haar moeder bij Zanglust zat. “Op mijn tiende heb ik me aangesloten bij het kinderkoor en kort daarop ben ik zangles gaan volgen aan de academie. Zo is het begonnen. Ik droomde er toen eigenlijk al van om ooit zang en toneel te kunnen combineren en in de opera te staan, al twijfelde ik in het begin wel wat aan mezelf. Maar Catherine Vandevelde, van wie ik zangles kreeg in de academie, overtuigde me om verder te studeren aan het Lemmensinstituut. Daar ben ik haar dankbaar voor. Ze coacht me nog steeds.”

Luisteraars horen en zien de beloftevolle jongeren vanaf volgende week in verschillende radioprogramma’s op Klara, via het Klara-kanaal op VRT MAX en ook op de socialemediakanalen van Klara. Op vrijdag is er telkens de apotheose met de uitzending van de concertopname vanuit de legendarische Studio Toots in het radioprogramma De Twintigers, waarin de musici volop hun talent kunnen tonen. De uitzending van het volledige concert met Lotte duurt veertig minuten en wordt uitgzonden op vrijdag 21 februari, al is er nu al een voorproefje van te vinden op VRT MAX. (SV)