Tieltse Blaaskapelle schittert tijdens Vlamo-wedstrijd: “Een genot om naar te luisteren”

De Tieltse Blaaskapelle trok onlangs met 22 muzikanten richting Tienen om er voor het eerst in haar carrière én als enige West-Vlaamse blaaskapel deel te nemen aan het nationaal kampioenschap voor blaaskapellen, georganiseerd door Vlamo. Ze keerden terug met een tweede plaats in de bergklasse en een mooie 92 procent. “Ik kan als dirigent niet trotser zijn”, aldus Mario Spiessens.

Aanvankelijk zou de Tieltse Blaaskapelle deelnemen aan de tweejaarlijkse wedstrijd in 2021, maar door corona werd die eerst opgeschoven naar maart 2022, om uiteindelijk pas in mei 2022 effectief plaats te vinden. “We hadden bijna niet meer verwacht nog deel te kunnen nemen”, blikt voorzitter Kris Six terug. “Het was vooral onze bedoeling om voor het plezier mee te doen aan de wedstrijd, in alle vriendschap. Daarnaast is het ook een mooie manier om van een professionele jury te horen hoe ver we als blaaskapelle staan.”

Muzikale kapel

De Tieltse Blaaskapelle zag een kleine 100 jaar geleden het levenslicht onder de naam ‘Klein Muziekske’. “We evolueerden de jongste jaren van de traditionele hoempta tarara tot een volwaardige kapel die voornamelijk Böhmische muziek brengt”, legt Kris Six uit. “Dat gebeurde mede door onze kapelmeester Mario Spiessens, die zelf trompet studeerde aan het conservatorium van Keulen en hoornist was bij de Belgische Marine.”

Ik kan als dirigent niet trotser zijn

De wedstrijd vond plaats in Tienen, de Tieltse Blaaskapelle trad er als enige West-Vlaamse kapel als allereerste aan. “Om nog tijd te hebben om Moederdag te vieren”, lacht de voorzitter.

De blaaskapel bracht er onder de leiding van dirigent Mario Spiessens zeven stukken voor een jury die bestond uit de Nederlander Chris van den Heuvel en de Slowaak Marian Vlado. Zij beschreven de groep in hun verslag als “een muzikale kapel en een genot om naar te mogen luisteren.”

De Tieltse Blaaskapelle op het podium tijdens de wedstrijd. (gf)

Op de kaart

De muzikanten van de Tieltse Blaaskapelle waren na de wedstrijd in de wolken, net als hun dirigent. “Dit was het mooiste cadeau dat de groep me kon geven, ik ben ontzettend fier”, liet Mario bij de bekendmaking van de resultaten optekenen. Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyze kwam de Blaaskapelle feliciteren: “Ze hebben Tielt op een mooie manier op de kaart gezet.” (LD)

Info: blaaskapelle.be.