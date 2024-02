Tieltse beiaard krijgt flinke upgrade: “Voortaan kunnen we zelfs LikeMe spelen”

Op zaterdag 3 februari vindt in Tielt de jaarlijkse Dag van de Academies plaats. Niet alleen werd er een belevingsroute uitgewerkt, dankzij een samenwerking van de klas muziektheorie met organist Tom Hoornaert zal er zaterdag ook een uniek beiaardconcert met 25 volksliederen te horen zijn. “Dankzij een nieuw besturingssysteem hebben we veel meer muzikale mogelijkheden met de beiaard”, aldus Tom Hoornaert.

Traditioneel vindt de Dag van de Academies plaats in de gebouwen van de Tieltse academies, maar dit keer trekken beide academies naar buiten. Geïnspireerd door de thema’s magie en beweging werkten de beide academies samen een bijzonder parcours uit door de stad. Starten kan aan Malpertuis, waarna via de OLV-kerk; Huis Mulle, de Kortrijkstraat, het stadhuis en de academies richting de Europahal gegaan kan worden voor een afsluitend optreden. De route afleggen kan tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur.

Oude volksliederen

Maar er is meer. Dankzij een samenwerking van stadsbeiaardier Tom Hoornaert met leerkracht muziektheorie Sofie Vanherle en haar klas zal er zaterdagnamiddag bijzondere muziek te horen zijn van op de Hallentoren. “Heel recent werd er een gloednieuw besturingssysteem geïnstalleerd voor de beiaard”, legt Tom uit. “Het systeem biedt heel veel mogelijkheden, maar we moeten er natuurlijk ook muziek voor hebben. Dus ben ik gaan aankloppen bij collega Sofie met een voorstel. Zij werkte samen met haar klas een reeks geslaagde bewerkingen van oude volksliederen uit, die ik ondertussen programmeerde in de beiaard. Woensdag werd het systeem met succes getest en het werkt dus nog net op tijd voor de Dag van de Academies.”

In totaal werden er door de klas van Sofie, die zowel volwassenen als jongere studenten telt, 57 bewerkingen gemaakt van 25 verschillende liedjes, die zaterdag allemaal gespeeld zullen worden. Het gaat om werken van Brigitte Delrue, Ward De Saedeleer, Annalisa Devolder, Ezrah Ide, Ludwine Tack, Kailey Van Dorpe, Beatrijs Van Eyck, Bie Van Wiele, Flore Velghe en Thomas Verbrugghe. De melodieën van de volksliederen werden behouden, maar de studenten hebben er zelf een eigen stem aan gegeven.

‘Daar zat een wuf dat spon’

“De leerlingen waren razend enthousiast en het eindresultaat is schitterend. Iets oudere mensen zullen de liederen sowieso herkennen, maar dankzij dit project leerden ook jongeren de volksliederen kennen”, zegt de leerkracht “Onder meer Den uyl die op de pereboom zat, Al onder de weg van Malderen, Daar vaart een man op zee en Daar zat een wuf dat spon komen aan bod. Zaterdag komen ze allemaal aan bod in twee verschillende reeksen, eentje om 13.30 uur en eentje om 15.30 uur, telkens ongeveer 20 à 25 minuten lang.”

LikeMe

Zaterdag wordt de vuurdoop van het nieuwe systeem, maar ook in de toekomst zal de beiaard van de stadshalle ongetwijfeld blijven opvallen. “In de plaats van steeds dezelfde oude liedjes te spelen, kunnen we voortaan ook een pak hedendaagser uit de hoek komen”, aldus nog Hoornaert. “Pakweg liedjes van LikeMe of dergelijke zijn voortaan zeker ook een mogelijkheid. Die mogelijkheden ga ik voortaan samen met de beiaardstudenten met veel plezier verkennen.” (SVA)