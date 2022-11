Tielts hiphopcollectief Weireldverbeteroars? brengt nieuwe single ‘Wilde Weldoener’ uit

De Tieltse hiphoppers van Weireldverbeteroars? heeft een nieuw nummer gelanceerd. ‘Wilde Weldoener’ is de tweede single van hun aankomende debuutalbum. De release gaat deze keer gepaard met een one-shot videoclip.

Deze one-shot videoclip is van de hand van Luka Galle van In The Dark Films. Daarin is te zien hoe Simon Vandaele, Kim De Roo en Benjamin Vandenhende een oude tafel met verschillende spulletjes er op en er naast aan diggelen slaan, al wordt de video omgekeerd afgespeeld.

“Het nummer heet ‘Wilde Weldoener’ en is een vette knipoog naar nineties gangsta rap, en toevallig ook een album van Suske en Wiske”, lacht het trio. “Maar aangezien we onszelf niet echt stoer vinden, hebben we dat op een ludieke en ironische manier aangepakt. De tegenstrijdigheid tussen de beat en tekst hebben we dan ook creatief vertaald in de clip. Mét lyrics die voor de aandachtige luisteraar vooral een positieve boodschap brengen.”

‘Wilde Weldoener’, dat na ‘Gin Avance’ het tweede nummer wordt op het aankomende debuutalbum van de Weireldverbeteraors? is te beluisteren op Vimeo en YouTube.