Thomas Julian uit Zwevegem brengt Nederlandstalige single uit

De Zwevegemse zanger Thomas Julian, brengt vandaag zijn eerste Nederlandstalige single uit. Met ‘Engelbewaarder’ wil hij na Duitsland nu ook Vlaanderen veroveren.

Met rode viltstift stond vrijdag 31 maart omcirkeld in zijn agenda, want vandaag brengt de 28-jarige Thomas Julian zijn nieuwste single ‘Engelbewaarder’ uit. Na zijn Duitstalige schlagerdebuut in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, brengt hij nu in eigen land zijn Nederlandstalige single ‘Engelbewaarder’.

“Na mijn debuut op Het Schlagerfestival in Hasselt is het tijd om een Nederlandstalige single uit te brengen”, laat de zanger optekenen.

De Duitse muziekstudio’s hebben al een tijdje geen geheimen meer voor de Zwevegemse zanger-accordeonist sinds hij werd opgepikt door de populaire Duitse producers. Hij vergeet echter zijn Vlaamse fans niet, en daarom trok hij naar David Vervoort om er in een Vlaamse studio zijn single ‘Engelbewaarder’ te producen.

Breed publiek

Thomas Julian mikt met zijn single ‘Engelbewaarder’ op een breed publiek. “Het nummer, origineel van Mieke en geschreven door Pierre Kartner, is precies op mijn lijf geschreven. Schlagermuziek is hip voor jong en oud, we hebben er dan ook een frisse productie van gemaakt die gesmaakt kan worden door alle leeftijden. De videoclip werd gedraaid door de gerenommeerde Duitse videomaker Mike Spelz”, aldus Thomas Julian.

De laatste maanden treedt Thomas vaak op samen met Luc Steeno, waar ze samen de grote hit ‘Hij speelde accordeon’ brengen. Luc en Thomas hebben al jaren contact met elkaar, in november stonden ze de eerste keer samen op een podium. Het begin van een mooie reeks optredens. (GV)