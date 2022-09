Thomas, alias DJ Fragil, scheert hoge toppen in drukke zomer

DJ Fragil is een begrip geworden in de streek. We hadden een babbel met Thomas Vandemeulebroucke (28) uit Heule, de man achter de DJ die deze zomer een druk programma afwerkt en nu ook zijn weg vond in de zomerbars.

Thomas Vandemeulebroucke groeide op in Gullegem en woont nu met zijn verloofde Debora Hoste in Heule. Thomas werkt als interieurvormgever bij Artea in Vichte. “Ik ga heel graag werken, en het muziek draaien is de ideale uitlaatklep om mijn energie kwijt te kunnen.” Ik probeer ook nog een beetje te sporten zoals lopen en fitness.

Videoclips

Op zijn 14de kocht Thomas hij een eerste kleine DJ-controller. ““Als kind keek ik naar Jim-TV en TMF om er naar de videoclips te kijken. Ik was ook lid van KSA Arbeid Adelt uit Gullegem en toen ik 15 à 16 jaar was mocht ik een op eerste feestje proberen te draaien in de KSA-lokalen. Zo begon het. Hier en daar raak ik al eens op een festivalletje en het wordt altijd maar meer.”

Zijn naam Fragil kreeg Thomas in de KSA omdat hij nogal vaak op de spoed belandde.

“Het draaien begon als een hobby maar ondertussen is het een bijberoep, maar ik doe het zoveel mogelijk voor het plezier.” Deze zomer mocht Fragil al op uitzonderlijk veel zomerbars draaien. In september volgen traditionele opdrachten op de Tinekesfeesten in Heule en de Jeugdfeesten in Gullegem.

Corona gaf voor Thomas een positieve wending in zijn leven. “Aanvankelijk geraakte ik de energie die ik in het draaien kon steken niet meer kwijt en uit verveling begon ik te sporten en begonnen we onze voeding aan te passen, wat ook nog goede gevolgen voor mijn gewicht had. Door corona begon ik ook te beseffen wat een weekend is en ben ik ook andere dingen beginnen appreciëren.”