Thijs Vanackere is vaste geluidsman bij rapper Brihang: “Ik kan ook enorm van de stilte genieten”

Bosmolenaar Thijs Vanackere is leerkracht, maar is daarnaast geen onbekende in de muziekwereld. Als klankman kwam hij al op tal van culturele plaatsjes en dat doet hij met veel plezier. Hij is de geluidsman van rapper Brihang, maar ook voor andere muzikale projecten is hij te vinden.

Thijs Vanackere (32) woont met zijn gezin op de Bosmolens. Hij is leerkracht in twee scholen, maar hij is ook vaak als geluidsman aan de slag. Twee jobs die hij heel graag combineert.

Je bent leerkracht, welke vakken geef je precies?

“Ik geef momenteel les in Prizma Campus IdP in Izegem en daar geef ik maatschappelijke, economische en artistieke vorming, en het vak actua. Daarnaast geef ik ook les geluid aan het Ensorinstituut in Oostende. Ik heb een opleiding muziekproductie gevolgd in Gent en de vakken die ik geef, sluiten daar nauw bij aan. Les geven is voor mij een zekerheid. Daarnaast heb ik nog wat tijd en ruimte vrij om andere projecten aan te nemen en vorm te geven. Het is voor mij een ideale combinatie. Zeker omdat wij ook twee kleine kindjes hebben. Het is vaak puzzelen, maar het lukt mij wel om die puzzel op een goede manier te leggen.”

Je hebt een opleiding muziekproductie genoten, maar wat doet een producer eigenlijk precies?

“Een producer geeft eigenlijk richting aan een bepaald nummer. Het is de producer die de klank van een plaat vorm geeft en opnames maakt in de studio. Ik ben zelf liever de klankman of de FOH, Front of House Technieker. Dat betekent dat ik meer op de baan ben en op verschillende plaatsen shows verzorg samen met de muzikanten en de bands. De uitdaging is voor mij groter dan het werk in de studio. Bij een liveoptreden zijn er veel variabelen die zorgen dat een set goed zit of net niet. Veel ligt aan het materiaal waarmee je als technicus moet werken. Daarnaast kan de band ook een slechte dag hebben en gewoon minder goed presteren. Het is telkens een uitdaging en dat boeit mij.”

Je gaat momenteel vaak mee met verschillende bands als klankman?

“Klopt. Ik doe momenteel het geluid bij verschillende projecten van het Belgische muzieklabel Fake. Daar zitten onder meer bands als Olsan en Simon bij en met hen werk ik vaak samen. Ook rapper Brihang is bij het label aangesloten en voor hem ben ik eigenlijk de vaste geluidsman. Ik doe dus zowat alle optredens met Boudy Verleye oftewel Brihang. Het is een heel leuke samenwerking die intussen al een jaar of acht duurt. We kennen elkaar heel goed en we weten wat we aan elkaar hebben, dat is belangrijk. We zijn begonnen met vaak in cafés te spelen, maar intussen is Brihang bekender geworden en zo gaan er veel deuren open natuurlijk.”

Je kwam waarschijnlijk al op mooie plaatsen?

“Ik kan zeggen dat ik eigenlijk op alle grote festivals in België te vinden was, met uitzondering van Rock Werchter, dus dat is op zich al mooi en uniek natuurlijk. Het is fijn om van de sfeer te proeven op die verschillende festivals. Ik herinner mij dat we in 2018 met Brihang een set speelden op Pukkelpop op hetzelfde moment als Billie Eilish. We hadden verwacht dat we niet veel toeschouwers zouden hebben, maar het tegendeel was waar. Ze moesten zelfs op een bepaald moment de tent afsluiten. Dat is een heel mooie herinnering om op terug te kijken. We speelden toen ook één van onze beste shows ooit en we kregen heel veel reacties nadien. Dat is super. Na dat optreden is het allemaal heel snel gegaan voor Brihang.”

Je zegt dat je elkaar heel goed kent, is dat nodig om een goede geluidsman te zijn?

“Dat vind ik wel. Je maakt samen met de muzikant of de band een bepaalde sound en je voert bijvoorbeeld geluidseffecten uit. Daarvoor moet je elkaar goed kennen. Een deel van die effecten zijn op voorhand geprogrammeerd, maar ik doe ook veel tijdens het optreden zelf. Om een show goed voor te bereiden, repeteren wij een dag of twee op voorhand, net om goed op elkaar ingespeeld te zijn. Als ik dan echt eens moet afzeggen voor een optreden, dan kan ik mijn taak wel doorgeven, maar eenvoudig is dat niet.”

Kreeg je de liefde voor muziek van thuis uit mee?

“Mijn mama speelt dwarsfluit en ook mijn grootmoeder was best muzikaal. Als kleine jongen stond ik ‘s morgens soms al om vijf uur op om muziek te beluisteren op de stereo of MTV. Daarnaast speel ik ook basgitaar. Muziek is heel belangrijk in mijn leven, maar het betekent ook niet dat ik altijd muziek op de achtergrond moet hebben. Ik kan heel erg genieten van de stilte. Zeker ook als ik van een optreden kom, dan vind ik het zalig om even niks te horen en te genieten van de rust.”

Heb je nog een bepaalde droom voor ogen?

“Als ik echt mag kiezen wat ik wil, dan zou ik heel graag eens op Glastonbury Festival in het Verenigd Koninkrijk staan. Al zeg ik er meteen bij dat ik niet geloof dat dat er ooit van komt, maar je mag altijd dromen hé. Het moet geweldig zijn om op zo’n groots festival te mogen staan, we hebben in België niets dat zo groot is.”