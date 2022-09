‘The Vintage Hotties’ brengen zondag knallende afsluiter: “Tien edities waren altijd ons doel”

Zondag 18 september valt na tien edities het doek over het kermisoptreden van de ‘The Vintage Hotties’, een groep van muzikanten aangevuld met plaatselijke zangers en zangeressen zoals de melkboer en de bakkersvrouw. “Het is mooi geweest”, zegt Jan Deneve. “Maar we eindigen niet zonder er nog eens een grote lap op te geven.”

In 2012 was er voor het eerst sprake van kermisband The Vintage Hotties. Gitarist Frank Pinson, van het toenmalige tapasrestaurant achter de kerk, had zich met vier bevriende muzikanten verenigd en samen met een reeks dorpsgenoten die het aandurfden om op het podium te kruipen – om er enkele te noemen: toneelspeler Pol Breyne, bakkersvrouw Chantal Decreton en melkboer Franky Cornette – werden er naast de kerkhofmuur 16 nummers opgevoerd. En of dat voor ambiance zorgde. Het initiatief werd een blijver en jaar na jaar kwamen er nieuwe gezichten bij.

“Er is inderdaad veel zangtalent in Alveringem”, vertelt drummer en bestuurslid Jan Deneve. “Zouden we een keer mogen proberen?”, vroegen heel wat Alveringemnaren ons gaandeweg. We lieten iedereen toe, op voorwaarde dat men van groot-Alveringem was of binding met het dorp had. We waakten er ook over dat het waardig bleef. Van sommigen hun talent valt je mond echt open, maar niemand is een professionele zanger of zangeres en we wilden niet dat mensen werden afgekraakt. Je moet ook durven. Ik ken mensen die kunnen zingen, maar niet in de spotlights durven staan. Mijn eigen zoon bijvoorbeeld. Hij zingt goed, maar bestierf het zowat op dat podium. Dan hou je het beter bij één optreden.”

Negen maanden

Jan vertelt dat het jaarlijkse kermisoptreden van The Vintage Hotties veel voorbereiding vergt. Om de derde zondag van september een drie uur durende show klaar te hebben, wordt er negen maanden geoefend en voorbereid. “In januari maken we de selectie van de nummers, in februari volgt de try-out en van maart tot september repeteren we”, zegt Jan. “De laatste jaren is dat wekelijks. Door veel samen te spelen, word je immers beter en beter. De voorbije negen edities hebben we nooit geen twee jaar op rij hetzelfde nummer gespeeld. Zondag zal dat anders zijn. We brengen immers een ‘best of’. Waarom dit de laatste keer is? Het is altijd ons doel geweest om het tien jaar vol te houden. Een goed concept mag je niet uitmelken. Onze basgitarist Marc Clauw is een 60-plusser. Ikzelf was 49 toen we er tien jaar geleden aan begonnen. Dat wil zeggen dat ik er nu ook 59 ben. Wij worden er niet jonger op (lacht). Komende zondag gaan we in onze vertrouwde loods aan de Putstraat nog een laatste keer knallen”, zegt Jan.

“De deuren gaan open om 14 uur en we treden op van 15 tot 16.15 uur en van 16.45 tot 18.15 uur. Coverband ‘The Hotties’ blijft wel bestaan. Het zijn Freddy Hommey (gitaar), Marc Clauw (basgitaar), Ollie Sinnaeve (sax), Filip Vannieuwkerke (zang en gitaar), onze vaste zangeres Lara Lezy en ikzelf als drummer. Dit jaar traden we al zeven keer op.”

Kathleen

Één van de zangtalenten die er al tien jaar bij is, en zondag dus opnieuw, is Kathleen Matthieu uit Fortem. Ze is logistiek medewerker in wzc Sint-Anna, maar zingt graag en goed. Kathleen zegt dat ze verwacht dat zondag een emotionele dag wordt.

“We bouwden de voorbije tien jaar een hechte vriendenkring op. Na zondag vallen de vele repetities weg. Ik zal opnieuw stressen, dat weet ik nu al. Ook na negen jaar blijft het spannend om het podium op te moeten. Het is ook telkens één of twee nieuwe nummers van buiten leren. We hebben allemaal een foutloos parcours gereden. Ik duim dat we zondag in schoonheid kunnen afronden.”