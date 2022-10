The Starlings komen thuis in Kursaal Oostende

The Starlings komen op 28 oktober naar het Kursaal in Oostende. Beide bandleden – Tom Dice en Kato Callebaut – hebben een sterke band met de kuststad. Ze waren er vorig jaar drie maanden lang om aan hun nieuwe plaat te werken, maar er zijn nog twee andere zaken die aan de basis liggen van die sterke band. Hoe dan ook: het wordt een concert om naar uit te kijken.

Sinds hun deelname aan het zesde seizoen Liefde voor Muziek in 2020 gaat het de Vlaamse artiesten voor de wind. Hun nieuwe album Seaside, waarvoor ze inspiratie opdeden in Oostende, doet het goed en er zit een gloednieuwe show aan te komen. Op vrijdag 28 oktober om 20 uur staan The Starlings op de planken in Kursaal Oostende. “Het wordt een volledig nieuwe show. We zijn er nog volop aan bezig”, vertelt Kato. “We brachten een nieuw album uit in mei en daarvan mogen de mensen wat nieuw materiaal verwachten, in combinatie met de nummers die het publiek al kent.”

“We mogen nog niet teveel verklappen, maar het wordt iets moois om naar te kijken”, pikt Tom in. “We hebben er sterk over nagedacht, maar we doen meer dan zingen alleen. Het is heel leuk om in Oostende op de planken te staan. De show zal ongetwijfeld herinneringen met zich meebrengen aan onze drie maanden hier. We hebben heel hard van Oostende genoten. Naar hier komen voelt als thuiskomen.”

Logisch, want die sterke band met Oostende is er niet alleen door hier drie maanden te vertoeven. “Mijn mama heeft hier altijd gewoond”, vervolgt Kato en ook ik heb hier dus ettelijke jaren gewoond. Bovendien woont de broer van Tom hier ook nog steeds. Oostende is voor ons dus veel meer dan een bruisende badstad. Het is letterlijk thuiskomen. Als we naar de zee gaan – we wonen nu in Oost-Vlaanderen – is het altijd naar Oostende. Deze stad leeft winter en zomer. Elk seizoen heeft hier zijn charmes. Net daarom kijken we zo hard uit naar ons optreden hier.”

‘Gold’-tournee

Het concert in Oostende is het eerste van vier van de Gold-tournee. De organisatie is in handen van het Blue Sky Concerts van Niko Geldhof. Tickets zijn te verkrijgen via www.blueskyconcerts.be of via www.kursaaloostende.be. Tickets kosten tussen de 30 en 43 euro, inclusief reservatiekosten.