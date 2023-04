The Flashbacks uit Oudenburg speelt laatste concert op 13 mei: “Vrienden voor het leven”

The Flashbacks, groep van Aaron Rotsaert, Yentl Wittesaele, Kenny De Zutter en Jens Pylyser, zal op zaterdag 13 mei in cc Ipso Facto een laatste keer de pannen van het dak spelen. “Ons besluit om de groep op te doeken heeft te maken met gezin en werk. De goesting is er nog, maar de tijd ontbreekt om wekelijks te repeteren en optreden in het weekend weegt door. Maar we blijven vrienden voor het leven”, legt Aaron Rotsaert uit.

Het verhaal van The Flashbacks begon bij Aaron Rotsaert en Yentl Wittesaele, vrienden van in de kleuterschool. In 2016 besloten de vrienden, Aaron was toen 19 jaar en Yentle 18, om samen muziek te maken. Aaron als zanger en gitarist en Yentl op de drums. “Ik kende daar wel niets van, maar zag het toch zitten om te leren drummen. Ik kocht mijn eerste stel en leerde drummen via het internet”, vertelt Yentl. Aaron had nog niet zolang ontdekt dat hij een zangstem heeft. Hij spitste zich toe op zangtechnieken, leerde gitaar en zelfs piano spelen.

Elvis Presley

Zijn diepe stem leende zich uitstekend voor rockabilly, het muziekgenre dat Aaron leerde kennen door zijn opa. En hij bleek veel van hoe Elvis destijds performde aan te kunnen. Zonder enige gêne. De twee oefenden een hele tijd samen in het muziekkot van JC ‘t Scharnier. En kregen een eerste persartikel in De Zeewacht Kust waarin ze vertelden nog een bassist voor The Flashbacks te zoeken. “Ik heb dat toen gelezen en legde contact met Aaron”, zegt Kenny De Zutter. Het klikte meteen. En met Jens Pylyser raakte de band compleet.

“We traden op in het rusthuis, maar ook in de gevangenis”

Er kwam in juli 2017 een eerste optreden en dat zou de aanzet zijn tot hun succes. “We hebben in die zeven jaar samen veel meegemaakt en heel veel plezier gehad. Maar nu is het tijd voor iets nieuws.”

Laatste optreden

Alle vier ondervonden ze dat het grote inspanningen vergt om nog twee keer per week te repeteren. “We hebben nu een heel ander leven dan in onze onbezorgde beginperiode. Weet je dat we soms vier optredens hadden in een weekend? Dat was van een lagere school tot een rusthuis, van een jeugdclub tot zelfs in de gevangenis”, vertelt Aaron. “Dat is eentje om nooit te vergeten. We hadden veel stress, maar het is heel goed meegevallen.”

Op zaterdag 13 mei gaat The Flashbacks een laatste keer de scène op. “We willen er een groot feest van maken in onze thuisstad. De deuren van cc Ipso Facto gaan om 19.30 uur open. Eerst is er een optreden van de Oudenburgse band De Constateurs. Wij spelen van 21.30 uur tot 23 uur en willen nog een laatste keer alles geven. Daarna volgt vanaf middernacht nog een afterparty in ‘t Scharnier”, legt Aaron Rotsaert het programma van hun afscheid uit. “Dit moet ons beste optreden ooit worden”, zijn de jongens overtuigd.