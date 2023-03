The Dirty Scums deelden opnieuw Scumprijzen uit

Punkband The Dirty Scums reikte zondag voor de tweede keer de Scumprijzen uit. Waar vorig jaar het thema van de prijzen nog ‘wie heeft de grootste’ was, zetten de Dirty Scums dit keer die met ‘de langste’ in de kijker. De winnaars waren Klaas Carrette, Rudi Van Bruwaene en de Belgian Quo Band.

Met de ‘langste’ keken de Scums zowel naar de staat van dienst, naar de tijd en naar de afstand. Zo was Kapellenaar en huidig Tielts schepen Klaas Carrette meer dan zestien jaar voorzitter van het Bewonersplatform van Schuiferskapelle. Marathonman Rudi Van Bruwaene liep dan weer op 1 september, op de dag dat hij 70 jaar werd, zijn honderdste marathon. De Scums rekenden uit dat de Tieltenaar dus minstens 4.219 kilometer aflegde. Tot slot werd ook The Belgian Quo Band in de bloemetjes gezet. Die hebben er namelijk de langste concerttour van Tielt en omstreken op zitten. Ze konden hun vijftiende jubileumjaar, dat door corona pas in mei startte, afsluiten met 28 optredens, waarvan ze bijna de helft in het buitenland speelden. De drie winnaars kregen een bak Dirty Scum-bier, met bijpassend glas en een cd van de band.

Met de award eren de punkers de nalatenschap van de Schuiferskapelse hoofdonderwijzer Henri D’Hont (1837-1907), die in zijn testament liet opnemen dat een deel van zijn erfenis moest besteed worden aan een vijfjaarlijkse ‘Prijs D’Hont’ voor verdienstelijke personen of verenigingen. (SV)