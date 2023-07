‘The Crowd Goes Symphonic’-frontman Claude Delatter geveld door twee hartinfarcten

Het optreden op 26 augustus van The Crowd Goes Symphonic is afgelast. Heulenaar Claude Delatter (56), frontman van de West-Vlaamse classic rock coverband The Crowd, is geveld door twee hartinfarcten. Na het plaatsen van een stent is Claude genoodzaakt het kalmer aan te doen. “Ik vervloek de oneerlijkheid van het lot”, zegt Claude Delatter.

Claude moet je niet meer leren omgaan met tegenslagen. De lijst blijft aangroeien. Telkens als het opnieuw goed gaat of beter, dan ligt de volgende tegenslag blijkbaar al om de hoek te loeren. Al drie jaar kijkt hij uit naar zijn ultieme droomoptreden ‘The Crowd Goes Symphonic’.

Covid-19 was de eerste tegenslag die de kop opstak. Alles werd afgelast. Het café moest dicht, mensen moesten thuisblijven en het geplande optreden van Claude met The Crowd viel in het water. Op 18 november 2020 kreeg zijn vrouw Mia Mandeville (53) een herseninfarct. Claude en Mia moesten zich herorganiseren, want voor Mia was er lange revalidatieweg af te leggen.

Het jaar erop hing het coronavirus nog in de lucht en werd het optreden nogmaals uitgesteld. “Derde keer goede keer”, zei Claude toen. Maar blijkbaar zijn de goden hem niet goed gezind.

Café overgelaten

Op 11 juli stopten Claude en Mia na zes jaar het café Den Buro te hebben uitgebaat. Het café werd overgenomen door Rune Holvoet en gaat verder onder de naam Bar Verba.

De toekomst lachte Claude en Mia toe. Maar niets was minder waar, integendeel! Daags voor de sluiting van het café scheurde Claude z’n achillespees. Tien dagen later kreeg hij echter twee hartinfarcten in 12 uur tijd.

Daardoor valt het doek over het geplande superconcert ‘The Crowd Goes Symphonic’. Zijn collega-organisator Renzo Dubus plaatste op Facebook: “Twee hartinfarcten bij Claude hebben ervoor gezorgd dat ik mijn collega-organisator en vooral mijn vriend moet beschermen tegen erger. Claude, je gaat het wat kalmer aan moeten doen.”