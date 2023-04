The Comet Is Coming vervolledigt de zondagse affiche van het Cactusfestival in Brugge

The Comet Is Coming vervolledigt de zondagse affiche van de veertigste editie van het Cactusfestival, dat op 7, 8 en 9 juli in het Brugse Minnewaterpark plaatsvindt. Dit Britse jazz combo, onder leiding van Shabaka Hutchins, presenteerde zijn nieuwe plaat ‘Hyper-Dimensional Expansion Beam’ onlangs nog in een uitverkochte AB en zakt deze zomer af naar het Brugge voor een exclusief zomerconcert.

Met The Comet Is Coming is de line-up voor zondag 9 juli op het Cactusfestival compleet. Die dag concerteren ook Tamino, Róisín Murphy, Kurt Vile & The Violators, Kim Gordon, Shame, Slow Crush en Tsar B in het Minnewaterpark.

Dit kosmische jazz combo van saxofonist Shabaka Hutchins verkent geestverruimende regionen waar spacy synths versmelten met opzwepende saxtonen en pulserende drumbeats.

Dansbaar

Naast Sons of Kemet en Shabaka & The Ancestors is The Comet Is Coming het derde en meest dansbare project van de Londenaar, die zich recht in het epicentrum van de spectaculair opverende UK Jazz-scene bevindt. In de spirit van Sun Ra opent Shabaka, samen met collaborators ‘Danalogue’ (synth) en ‘Betamax’ (drums) een portaal naar nieuwe universums en andere dimensies.

Met hun nieuwste album ‘Hyper-Dimensional Expansion Beam’ stuurt The Comet Is Coming je onbevreesd langs nieuwe sonische werelden. Begin april nog goed voor een uitzinnige spacerave in een volle AB, deze zomer op Cactusfestival.

Info en tickets: www.cactusfestival.be