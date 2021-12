The Boondocks gaan digitaal: Bandleden besluiten muziek ook via streamingdiensten aan te bieden

De publicatie van het boek ‘Van Geike Arnaert tot de Vortn’ Vis’ van Jan Delvaux heeft de Poperings/Westouterse poprockband The Boondocks nieuw leven ingeblazen, toch op digitaal vlak. Lezers van het boek gingen op zoek naar hun muziek en vonden nagenoeg niets. Vandaar dat frontman Rik Denys aan de slag ging op de digitale media. Sinds eind november vind je The Boondocks ook op Spotify, Amazon, iTunes,…

“Zowat dertig jaar geleden was er voor het eerst sprake van The Boondocks”, vertelt drummer en backing vocals Dominiek Pattyn uit Westouter. “We waren ooit gestart als collegeband en hebben vaak opgetreden in lokale cafés onder verschillende namen zoals ‘Echo Of Life’ en ‘MSM’. Met zanger Rik Denys en bassist Bart Doise vormden we de zogenaamde harde kern, maar het werd pas serieus toen Luc Daenekindt, een studiegenoot van Rik, erbij kwam. De repetities werden opgevoerd en elke zaterdagnamiddag knutselden we aan onze nummers. We werden plots opgemerkt door Ralph Samantha en Herwig Duchateau, die er Ik wacht uitpikten, ons enige Nederlandstalige nummer. Dat bleek het meest radiovriendelijk te zijn. In 1991 stond het veertien weken in De Afrekening van Studio Brussel. Datzelfde jaar maakten we nog een tweede single: Taal. Ondertussen was Rik begonnen met meer liedjesteksten in het Nederlands te schrijven. Dat resulteerde in ons eerste album Yucca, dat geproduceerd werd door Rick de Leeuw (toen nog zanger van de Tröckener Kecks, red.).”

Andere projecten

Intussen was Luc vervangen door Wim Delafontaine en kwam David Poltrock erbij op toetsen. Het tweede album Bloed en Rozen werd in 1996 uitgebracht. Hierna volgde er een pauze, want iedereen had ook nog andere muzikale projecten. Intussen bleef Rik wel verder Nederlandstalige nummers schrijven voor een nieuw project: Babel. Nacht bij Nieuwe Maan werd het enige album.

Van 1991 tot en met 1996 hebben we elk jaar zo’n 40 optredens gedaan

Rik herinnert zich de albums Yucca en Bloed en Rozen nog alsof het gisteren was. “Dat was zingen over het leven, de liefde en alle andere dingen die je meemaakt. Ik denk dan aan bankzitters bij het voetballen, de geboorte van kinderen of onderweg zijn zoals in Hilversum en dan toch veilig thuis belanden. In totaal moeten we toch ongeveer 2.000 exemplaren verkocht hebben van beide albums samen. Van 1991 tot en met 1996 hebben we elk jaar zo’n veertig optredens gedaan. We speelden in kleine cafés, jeugdclubs, zaaltjes en festivals overal in Vlaanderen.”

Werkkracht

Ook met hun nieuwe project Babel maakten ze mooie dagen, vertelt Dominiek verder. “In 2000 stonden we zelfs op Marktrock Leuven. Ik weet ook nog dat Rick de Leeuw ons leerde hoe we de bierflesjes konden openen zonder flesopener, met het zogenaamde ‘tweede kootje’. Achteraf verdween hij wel naar huis met de rest van onze biervoorraad.” De explosie van de Nederlandstalige/Vlaamse muziek maakten The Boondocks en Babel ook mee. “Het podium van Tien om te Zien was niet echt onze plek, maar we kregen toch een paar keer tv-aandacht. Dat was in de glorieperiode van De Kreuners, De Mens, Gorki, Mama’s Jasje en Noordkaap. Zij zaten bij grotere platenfirma’s en hadden misschien net iets meer geluk. Aan werkkracht ontbrak het ons alvast niet.”

Nu ook digitaal

In 2014 werd ‘Zonder Mij’ in een moderner jasje gestoken, schrijft Rik. “Dat heeft David Poltrock gedaan, die ondertussen al bij heel wat gerenommeerdere groepen heeft gespeeld, zoals bij De Mens, Bart Peeters, Adamo, Hooverphonic of Triggerfinger. Ik woonde de boekvoorstelling van ‘Van Geike Arnaert tot de Vort’n Vis’ van Jan Delvaux bij en hoorde reacties van mensen die het jammer vonden dat er bijna niets digitaal van ons te vinden was. Alle andere leden waren er meteen ook voor te vinden en dus kun je vanaf begin december bijna alle muziek van The Boondocks digitaal beluisteren via onder andere Spotify en iTunes.” (SD)