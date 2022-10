The Bollock Brothers eren overleden superfan Andy Dejonckheere uit Hooglede met optreden

De band The Bollock Brothers, gekend van onder andere de hit ‘Harley David, Son of a a bitch’ brengt op zaterdag 29 oktober een optreden in café St.Georges ter ere van Andy Dejonckheere. De Hoogleedse brandweerman, die in juni overleed bij een moto-ongeval, was grote fan van de band. “Andy was een goede vriend van ons, hij stond steeds klaar om ons te helpen.”

Andy Dejonckheere (50) overleed in juni na een moto-ongeval. Zijn overlijden sloeg bij veel mensen in als een bom. De graag geziene Hoogledenaar had tal van vrienden in het plaatselijke sociale leven, maar was ook tot ver buiten Hooglede gekend. Ook de muzikanten The Bollock Brothers, een erg gekende Britse punkband, verkeerden na zijn overlijden in een diepe rouw.

Altijd klaar om te helpen

“Zanger Jock Mc Donald en ik beslisten onmiddellijk dat we iets moesten doen om Andy te herdenken”, aldus drummer Patrick Pattyn. De onfortuinlijke Hoogledenaar was een grote fan van de band. Meer nog, de voorbije jaren groeide een hechte vriendschap tussen de bandleden en Andy. “Toen we volop bezig waren met opnames in België leerden we café St.Georges in Roeselare kennen. Ook Andy kwam er over de vloer. We zagen hem ook telkens op optredens in binnen- en buitenland. Andy stond steeds klaar om te helpen. Hij vervoerde ons naar optredens of laadde mee het materiaal in. We konden steeds op hem rekenen.”

“Het wordt een optreden ter ere van Andy voor een goed doel, dat door zijn verloofde en kinderen werd gekozen”

Het onverwachte overlijden van hun vriend was dan ook een donderslag bij heldere hemel voor de band. Deze zomer ontmoetten ze voor het eerst Andy’s verloofde Hilde. “Ze raapte al de moed bijeen om een optreden van ons in Izegem bij te wonen. Ze had Andy’s T-shirt van The Bollock Brothers aan. Een erg emotioneel moment.”

De bandleden verwachten eind deze maand een nieuw dergelijk moment te beleven. Op zaterdagavond 29 oktober treden The Bullock Brothers op in café St.Georges, de plek waar ze zoveel leuke momenten met Andy beleefden. “Een optreden ter ere van Andy voor een goed doel dat door zijn verloofde en zijn kinderen werd gekozen.” De opbrengst van het evenement gaat naar de vzw Kiekafobee uit Lichtervelde. De vzw zorgt ervoor dat kinderen met een levensbedreigende ziekte met hun gezin even aan zee van vakantie kunnen genieten. Meer informatie omtrent het optreden is te vinden via de Facebookpagina van Café St.Georges.

Mooi eerbetoon

Hilde Besseleers, de verloofde van Andy, is alvast erg opgezet met het initiatief van de band. “Een heel mooi eerbetoon. We merken dat de bandleden erg aangedaan zijn van het overlijden van Andy. Hij was hun superfan, maar ook een vriend. Inmiddels heb ik die mensen zelf leren kennen. Het zijn fantastische gasten. Andy zou ook voor een lokaal goed doel gekozen hebben. Samen genoten we vaak van momenten aan zee.”