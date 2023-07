The Black Starlings vervangen de Heart Club Band tijdens Dé Zomer van Lo-Reninge

The Black Starlings vervangen de Heart Club Band tijdens het tweede optreden op donderdag 27 juli in Reninge van de concertreeks Dé Zomer van Lo-Reninge.

“Door omstandigheden moet de Heart Club Band passen voor het concert van volgende week in Reninge”, laat de dienst Toerisme van Lo-Reninge weten. “Vervangers zijn The Black Starlings. Ze brengen tijdloze hits uit de jaren zestig, zeventig en tachtig.” De tweede naam op de affiche is Alique. Dat duo serveert Franse chansons en swingmusette.

Het concert vindt plaats op de Dorpplaats in Reninge nabij B&B en tearoom l’Heritage. Het eerst optreden begint om 20 uur. De toegang is gratis. (KVCL)