Terminus Live brengt opnieuw combinatie van wijn, eten en muziek

In restaurant Terminus in Poperinge kan sinds enkele jaren in de zomer een aantal intieme concerten in de tuin van het restaurant meepikken tijdens Terminus Live. Vanuit een container komt er live-muziek als perfecte begeleiding van je avond bij chef Pieter Verheyde genietend als God net naast Frankrijk. “Een concept waarbij het proeven van de streekeigen keuken van Terminus samen gaat met het degusteren van mooie muziek.” Op het menu onder andere muziek van Alique en Terminus Jazz met Peter Steen.

Chef Pieter Verheyde van restaurant Terminus en Geert Gombeir van Events Outside The Box brengen opnieuw een heerlijk menu van muziek en eten. “Van heavy metal tot jazz, van rock tot klassiek… Poperinge heeft zijn sporen in muziekland meer dan verdiend. Op eenvoudig verzoek vertellen liefhebbers eindeloze verhalen rond historische jazz-concerten in onder andere Palace in Poperinge of in de Strooyen Hen in Sint-Jan-ter-Biezen, om de muzikale escapades, net over de grens in Frans-Vlaanderen, niet te vergeten. En nog steeds zijn er nu en dan leuke concerten in de regio onder andere Het Mysterie in Poperinge organiseert net als de Calibou in Godewaersvelde regelmatig gesmaakte optredens”, vertelt chef Pieter Verheyde van Restaurant Terminus.

Sfeerliederen

“Sinds een paar jaar organiseert Restaurant Terminus in de zomer een aantal intieme concerten in de tuin van het restaurant. Recent is die getransformeerd in een sfeervol verlengde van het restaurant om zo levensgenieters in alle comfort toe te laten te dineren in de zomerse buitenlucht. Vanuit de container komt er live-muziek als perfecte begeleiding van uw avond, genietend als God net naast Frankrijk. De fusie van goed in het oor liggende muziek met de keuken van Restaurant Terminus lijkt een ‘match made in heaven’. Terminus Live is concept waarbij het proeven van de streekeigen keuken van Terminus samen gaat met het degusteren van mooie muziek.”

(Lees verder onder de foto.)

Datswingdt speelt op woensdag 30 augustus. © Jurgen Depoorter

Op woensdag 26 juli brengt Septyn swingmusette met een toets jazz en af en toe een zwoele tango op accordeon, gitaar en piano. “Alique bestaat uit vader en zoon Vandewalle en komen langs op woensdag 2 augustus. Ze vonden elkaar in Frans Chanson en ‘Swing Musette. Verwacht je aan een avond waarbij het virtuoze accordeonspel van Seppe mooi blendt met de gitaar en stem van vader Rik. Een heerlijke cocktail van Franse sfeerliederen.”

Eigen streek

“PJ Beghein is een talent uit eigen streek en wat voor een talent. PJ is een begenadigd mondharmonicaspeler met een voorliefde voor jazz. Toots Thielemans is dan ook nooit ver weg. Hij komt langs op woensdag 9 augustus. Op woensdag 23 augustus is er Terminus Jazz met Peter Steen: een veelzijdig muzikant die zijn weg vindt in vele genres. We laten dit multi-talent een jamsessie spelen waar hij volledig de vrije keuze krijgt qua muzikanten en qua songs.”

Datswingdt speelt op woensdag 30 augustus. “Het is een muzikale vriendengroep uit de Westhoek die je doet dromen van warme zomeravonden aan de oevers van de Seine in een zonovergoten Parijs. Swing-jazz in de stijl van Django Reinhardt. De concerten worden gratis aangeboden mits reservatie van een tafel. Verwijs bij reservatie naar het concert zodat u zeker bent van je plaats in de tuin. Geniet van de lekkere keuken en de schitterende muziek.”