Tenoren van het Sint-Janskoor brengen derde ludieke show

Roger De Bever, Geert Delaleeuw en Tom Verstraete, drie tenoren van het Sint-Janskoor Ieper, bundelen hun liefde voor zang en hun passie voor theater tot een eigen gecreëerde bruisende show. Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 maart brengen ze hun derde en allernieuwste productie: ‘Leeuw en Bever op Straat’. De titel is meteen een compilatie van hun namen.

Ludiek, speels, fris, gezellig, komisch, luchtig, grappig, plezierig… Met die woorden werden de vorige shows van Geert Delaleeuw, Roger De Bever en Tom Verstraete omschreven. Dat zette het drietal aan om op de ingeslagen weg verder te gaan. Daarom presenteren ze graag drie keer hun gloednieuwe show in zaal Cieper in Sint-Jan.

Humor in alle vormen

“De show bestaat uit een vlotte aaneenschakeling van liedjes en sketches die een fantasierijke rode draad volgen”, vertelt het drietal. “De liedjes zijn hits van vroeger en nu, in een aangepast jasje, met een eigen tekst en interpretatie. In de korte toneelstukjes staat absurde humor centraal. Ze zijn luchtig van karakter en kennen verrassende wendingen en ontknopingen.”

Wil je er bij zijn en meemaken hoe Geert, Roger en Tom hun liefde voor zang en hun passie voor theater bundelen in hun nieuwe bruisende show? Dan kan je één van de voorstellingen bijwonen op vrijdag 7, zaterdag 8 of zondag 9 maart in de Cieperzaal van Sint-Jan. De deuren gaan telkens een half uur voor de start van de show open en na de show kun je nog wat nagenieten bij een lekker glaasje. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart start de voorstelling telkens om 20 uur, op zondag 9 maart om 15 uur.

Inkomkaarten kosten 12 euro en zijn alleen te verkrijgen in voorverkoop. Je kunt ze bestellen bij Geert, Roger en Tom zelf of door een e-mail te sturen naar lebos2025@gmail.com. (EG)