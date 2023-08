Team Kortrijk Drumt maakt nu al furore in Brazilië en haalt er het nationale tv-journaal

Op 17 augustus vertrok een delegatie van Kortrijk Drumt naar Brazilië. Zij spelen er op 20 augustus een concert op het drumspektakel van Orquestra de Baterias. Na een vlucht met meerdere tussenvluchten van bijna 20 uur zijn ze goed en wel aangekomen in Florianópolis.

Kortrijk Drumt van Drumschool Gino Kesteloot beleeft een bijzonder jaar. Zij konden eindelijk naar Brazilië gaan om er op uitnodiging van Alexei Leão op te treden op de tiende verjaardag van het drumspektakel Orquestra de Baterias in Florianopolis. Het is een spektakel met meer dan 450 drummers, een liveband en een groot koor. Er worden 25.000 toeschouwers verwacht.

“We zijn allemaal veilig aangekomen in Florianopolis en werden zeer hartelijk ontvangen door Alexei en de rest van de organisatie van Orquestra de Baterias”, laat fotografe Cindy Frey weten. Zij is de vrouw van drummer Steve Carette en de mama van Jett Carette Frey, de jongste drummer die mee is. “We kregen een uitgebreide rondleiding van Alexei en zagen al prachtige plaatsen en locaties. We zaten ook op een heel mooi dakterras overkoepeld met grote glazen ramen. Het uitzicht over de stad was erg mooi en het was zalig zitten. Het regende heel hard en het onweerde en we zagen de bliksemschichten boven ons hoofd. Een uniek schouwspel.”

Een ruime delegatie van 15 drummers van het Team Kortrijk Drumt met organisator en dirigent Alexei Leão van Orquestra de Baterias in Florianópolis. © GF

Het team zit niet stil. Gino en Steve zijn al heel druk bezig geweest met voorbereidingen ter plaatse. “De drums zijn al eens uitgetest op het podium en we kregen al alle instructies en gegevens. Vandaag (zaterdag) was er ook nog een interview voor de Braziliaanse nationale televisie met Gino, die even zijn drumskills toonde. Ook onze jongste drummer Jett werd even achter de drum geroepen om een kleine demonstratie te geven. Hij is blijkbaar de mascotte”, aldus Cindy. “We zijn er allemaal klaar voor, iedereen weet wat te doen en we kijken er echt naar uit”, zeggen Gino Kesteloot en Steve Carette. “Vandaag (zaterdag), dus niet te laat naar bed.” Het optreden vindt plaats op zondag 20 maart om 20 uur Belgische tijd.