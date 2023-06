Te koop in Lo-Reninge: huis met… een kerkorgel op zolder

In de Hogebrugstraat in Lo staat de ouderlijke woning van de familie Valcke te koop, een mooi huis uit het interbellum. De potentiële koper krijgt er een uniek object bovenop, namelijk een door wijlen Jozef Valcke zelfgebouwd kerkorgel dat op de zolder staat.

Jozef Valcke overleed in 2015 en was een creatieve duizendpoot. Naast beroepsfotograaf, was hij ook een begenadigd muzikant en componist. Zijn liefde voor de muziek en specifiek het orgel ging zo ver, dat hij op de zolder van hun huis een kerkorgel bouwde.

Eerst kleine orgel

“Daarmee ging zijn droom in vervulling”, zegt zijn zoon Martin Valcke. “Hij maakte eigenlijk twee orgels. Eerst een kleiner model als probeersel. Dat stond in de traphal. Maar dat orgeltje heeft ondertussen een nieuwe bestemming gevonden. Daarna bouwde hij een exemplaar met de allure van een kerkorgel op de zolder van ons huis.”

“Hij kreeg daarbij wel hulp van mensen uit zijn muzikale kennissenkring, want mijn vader was in de eerste plaats een muzikant en geen instrumentenbouwer. De orgelpijpen maakte hij uit hout en dus niet uit metaal. Het orgel met drie manualen is ook niet in de hoogte opgebouwd zoals dat gebruikelijk is in een kerk, maar naast elkaar. Het vult de volledige zolder van het huis.”

Levenswerk niet verloren laten gaan

Jozef Valcke kon tijdens de bouw van het orgel rekenen op de expertise van bekende orgelbouwfamilies als Anneessens en Andriessen. “Paul Andriessen, de zoon van mijn vaders kennis Piet Andriessen, is zelfs getrouwd met mijn zus Martien. Waar de bouw van een orgel allemaal niet goed voor is.”, zegt Martin Valcke die in Wijgmaal woont en docent is aan de afdeling Muziektherapie van LUCA School of Arts in Leuven.

Zelf speelde Martin Valcke ook op het orgel. “Het is nog in uitstekende staat”, zegt hij. “Sinds de dood van mijn vader bleef het wel quasi onaangeroerd. De woning is dus ideaal voor een jonge West-Vlaamse organist, want naast de woning krijgt hij er meteen een orgel bij. Dat zou het ideale scenario zijn. Ook geïnteresseerden voor het orgel alleen mogen iets laten weten. Het orgel kan volledig worden gedemonteerd. We willen het levenswerk van onze pa niet verloren laten gaan.”

Jozef Valcke schreef in totaal 185 composities, het grootste deel voor orgel en koor. Maar ook frisse pianomuziek, kamermuziek en stukken voor fanfare. Zijn creatieve genen gaf hij door aan zijn drie kinderen. Zo is Annie fotografe en Martin muzikant en componist. Martien erfde beide passies: zij is fotografe én pianiste.

Het rijhuis dat te koop staat © Koen Van Colen