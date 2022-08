Te Gek!? opent indrukwekkende installatie op Festival Dranouter: “We gaan voor festival zonder kopzorgen”

Te Gek!? opende vrijdagnamiddag een opvallende en interactieve installatie op Festival Dranouter. De installatie is een gigantisch hoofd, daarmee wil Te Gek!?, de vzw die geestelijke gezondheid in Vlaanderen bespreekbaar maakt, de festivalgangers ‘stof tot nadenken’ geven.

Vrijdagnamiddag vond de officiële opening van het nieuwe project van Te Gek!? plaats in het bijzijn van de groep Portland en zanger en presentator Jan De Smet. Ook het gemeentebestuur van Heuvelland tekende present met burgemeester Wieland De Meyer, schepen Bart Vanacker en gemeenteraadsvoorzitter Bert Doise. Later dit festival passeren nog enkele bekende gezichten aan deze stand met onder meer Guido Belcanto, Klaas Delrue van Yevgueni, Lara Chedraoui van Intergalactic Lovers, Wim Opbrouck, Wannes Cappelle…

Stof tot nadenken

“Te Gek!? maakt al jaren van ‘het hoofd’ een zaak”, vertelt coördinator van Te Gek!? Marc Hellinckx. “Die baseline werd dan ook als basis genomen voor de installatie, namelijk een groot metalen hoofd dat enkele meters hoog boven Festival Dranouter zweeft. Op regelmatige tijdstippen komt het naar beneden en kan je als festivalganger het hoofd voeden met ‘stof tot nadenken’. Dat zijn stroken textiel waarop je een positieve en anonieme boodschap kan schrijven voor het (of jouw) hoofd.”

“Nadat jouw boodschap het hoofd heeft bereikt, krijg je een stuk ‘stof tot nadenken’ mee dat je rond je eigen hoofd of pols kan binden. Daarop staat te lezen: ‘Ik ben Te Gek!? Jij ook?’ Zo wil de organisatie aandacht vragen voor psychische problemen en duidelijk maken dat we allemaal kwetsbaar zijn. Een persoon op vier krijgt namelijk ooit zelf te maken met psychische problemen.”

Metalen hoofd

De installatie is van de hand van unik-id, al tien jaar lang huiskunstenaar van Te Gek!?. “We klopten hiervoor aan bij kunstenaar Maarten Schaubroeck die carte blanche kreeg om het metalen hoofd te ontwerpen en te realiseren”, vertellen de mensen van unik-id. “Het hoofd is gemaakt van cortenstaal, een metaal dat sterker wordt wanneer het roest. Vanop een ladder kunnen de mensen een boodschap in het hoofd deponeren. Met dit initiatief hopen we op een festival zonder kopzorgen.”

Sarah en Jente van Portland tonen de boodschap om even later in het hoofd te deponeren. © Eric Flamand Eric Flamand

De installatie krijgt na het festival een nieuwe bestemming. “Het kunstwerk verhuist naar Westouter. Op 29 augustus zal het te bewonderen zijn op de Belcanto Classic”, vertelt burgemeester Wieland De Meyer. “Deze wielerwedstrijd staat al jaren in het teken staat van Te Gek!?”

Rondvraag

Naast de organisatie van de Belcanto Classic en Festival Dranouter promoot Heuvelland ook graag activiteiten rond geestelijke gezondheid. “Het begon eigenlijk richting de vorige verkiezingen”, zegt Wieland De Meyer. “Na een rondvraag bij de Heuvellandse jeugd vroegen we welke zaken ze wilden veranderen. En verrassend kwam daar de aanpak van de geestelijke gezondheid naar boven. Daarom staat de gemeente dit jaar volledig in teken van Te Gek!? en zal ze binnenkort het kwaliteitslabel ‘Zot van Te Gek!?’ in ontvangst nemen.”