Taptoe Waregem lokt honderden kijklustigen

De militaire taptoe kwam donderdagavond na vijf jaar terug naar een zonovergoten Waregem. Dit unieke evenement heeft Stad Waregem te danken aan de verbroedering met het Bataljon Artillerie van het Belgische leger.

Een gratis muzikale avond met onder andere een militaire parade op de Zuidboulevard, grootse orkestmuziek en vlaggenzwaaiers. Dat kregen de honderden muziekliefhebbers op het menu.

De Geniale Jongens, Koninklijke Fanfare Hoger Op en Waregems Harmonieorkest beten de spits af. De kinderen van Zonneburcht, een school voor buitengewoon lager onderwijs traden eveneens op. Gezien de goede samenwerking met het Batalton Artillerie vonden de kinderen het een ideale gelegenheid om voor het grote publiek op te treden.

Er werd ook een cheques overhandigd. Daarna volgde Calypso Performance Ensemble die een show bracht met bekende deuntjes als ‘Falling Away With You’ van Muse, ‘La Vie En Rose’ van Edith Piaf en ‘Demons’ van Imagine Dragons.

De Koninklijke Muziekkapel Lokale Politie Antwerpen volgde. Ypres Surrey Pipes And Drums & Highland Dancers zorgden ervoor dat de sfeer er goed in bleef onder leiding van Major Marc Raus. Tenslotte kregen we Koninklijk Muziekkapel Marine. De indrukwekkende palmares van dit orkest omvat vele performances bij taptoes en gerenommeerde festivals wereldwijd.

Als kers op de taart brachten de drie laatstgenoemden onder andere de nationale hymne. Na ruim twee uur keerde een tevreden publiek huiswaarts. (ELD)