Taptoe Brugge trekt deze zomer de kaart van de jeugd

Taptoeliefhebbers zijn op zaterdag 1 juli aan het feest, want dan brengt Koninklijke Fedekam West op de Burg een wervelend non-stop spektakel van muziek en show.

“We presenteren het beste uit het Verenigd Koninkrijk, Schotland, België en Nederland. Daarbij trekken we trouwens de kaart van de jeugd”, vertelt Piet De Langhe, organisator van Taptoe Brugge.

Line-up

De eerste om aan te treden is de Royal British Legion Band & Corps Of Drums. “Deze band, opgericht in 1952, heeft de afgelopen vijftien jaar veel succes gehad en is een van de oudste onafhankelijke jeugdbands van het Verenigd Koninkrijk. Ze combineren dezelfde militaire discipline als alle Engelse militaire bands en zijn daarom ook de ideale voorbereiding op een carrière in het leger als lid van een van de verschillende Guards Bands”, aldus Piet De Langhe.

“Junioren Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (Katwijk, Nederland) is een korps van jonge muzikanten tussen 7 en 17 jaar. Het korps behoort tot de top van de jeugdkorpsen. In juli 2022 veroverden de jongeren ook de titel wereldkampioen mars. The Band is dan weer het vlaggenschip van Exempel en bestaat uit bijna 60 muzikanten uit de Brabantse regio. De gemiddelde leeftijd is 26 jaar. Ze behaalden op het Wereld Muziek Concours in 2022 een gouden medaille met lof in de divisie marching en een gouden medaille in de divisie show”, aldus De Langhe.

Unieke samenwerking

Door een unieke samenwerking tussen pipebands uit Schotland en Vlaanderen zullen meer dan 70 pipes & drums een speciale show brengen. Het voorprogramma van de 34ste editie wordt verzorgd door de Kon. Harmonie Vermaak na Arbeid Koolkerke onder leiding van Bruggeling Christoph Bonte.

Afronden doet Taptoe Brugge met het afscheidslied gebracht op de Brugse beiaard, bespeeld door stadsbeiaardier Wim Berteloot als hommage aan Marc & Ann De Langhe, overleden voorzitter van Kon. Fedekam West, stichter van Taptoe Brugge en zijn in november 2022 overleden echtgenote. “Nieuw voor deze editie is dat de slotceremonie in handen is van een taptoemaster Christoph Bonte”, besluit De Langhe. (CGRA)

Taptoe Brugge op zaterdag 1 juli. Start om 20.30 uur, het voorprogramma om 19.30 uur. Info, reservatie en tickets: www.taptoebrugge.be