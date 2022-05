Taptoe Brugge met voor het eerst ook de Britse Army Band Catterick

“Tevreden om na twee jaar stilstand opnieuw een heel mooi programma te kunnen presenteren”, zegt Piet De Langhe, organisator van de 33ste editie van Taptoe Brugge. “Maar het is niet gemakkelijk geweest”, voegt hij er in één adem aan toe. “Groepen hebben moeten terug opstarten, en er is ook het Wereld Muziek Concours (WMC), waardoor er groepen zijn die ervoor gekozen hebben om zich daarop voor te bereiden.”

Met de British Army Band Catterick kon alvast een unieke band gestrikt worden. “Het gaat om een nog vrij jonge band, want opgericht in 2019 met muzikanten van vier andere bands. Het is ook één van de 14 reguliere legerorkesten, die ondersteuning bieden bij staatsplechtigheden, herdenkingsevenementen en gemeenschapsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. Dat ze op Taptoe Brugge te zien zijn, is uniek, want het zal de eerste keer zijn dat deze band de plas oversteekt.”

Nederlandse toppers en Brugse eeuweling

Uitkijken is het ook naar twee Nederlandse bands. “Pasveerkorps Leeuwarden omschrijft zichzelf als ‘flitsend, innoverend, verrassend en spectaculair’ en dat is niet overdreven. Naast de eigen interpretatie van klassieke stukken brengt Pasveer ook hedendaagse muziek op een eigenwijze manier. Op het laatst georganiseerde WMC in 2017 werd Pasveer wereldkampioen op het onderdeel ‘show’. Op Taptoe Brugge brengen ze hun nieuwe WMC show. Rijnmondband – Schiedam werd op het WMC in 2017 vicewereldkampioen. Zij brengen hun nieuwste show ‘Let’s play the game’”, aldus Piet De Langhe.

Ook op de afspraak is de Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo – Brugge, die dit jaar zijn eeuwfeest viert en aangevoerd wordt door tamboer-majoor Jan Van de Velde. Op Taptoe Brugge heeft Van de Velde ook de leiding van de Belgische Silver Thistle Pipes & Drums en zal je hem dan in kilt voorop zien lopen.

Afscheidslied

Traditionele afsluiter is het afscheidslied gebracht door de Brugse beiaard, die bespeeld wordt door stadsbeiaardier Wim Berteloot als hommage aan Marc De Langhe, overleden voorzitter van de Koninklijke Fedekam West en stichter van Taptoe Brugge.

Taptoe Brugge vindt plaats op zaterdag 2 juli op de Burg. Vanaf 19.30 uur verzorgt de Kon. Fanfare Sint-Cecilia De Zwaan – Lichtervelde het voorprogramma, waarna het eerste showkorps om 20.30 uur stipt aantreedt. De presentatie is in handen van Joyce Desmet. (CGRA)