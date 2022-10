Tapori organiseert muzikale namiddag voor straatkinderen uit Ecuador: “Dagopvang dokter Inge steunen”

Agnes Bruneel steunt samen met de vrienden van Tapori al jaren haar vriendin en dokter Inge Debrouwere, die zich al jarenlang om de kinderen van Ecuador bekommert. Op zondag 23 oktober nodigen ze accordeonist Seppe Vandewalle en pianist/gitarist Tijn Heylebroeck uit ten voordele van het project.

Inge was als jonge dokter al aangetrokken door werken in het buitenland. Zeker toen ze haar Ecuadoriaanse man leerde kennen, die als muzikant door België trok. Agnes vertelt gedreven: “Toen Inge aankwam in 1993, in Pomasqui nabij Quito, de hoofdstad, is zij daar van nul begonnen. Haar aandacht ging in eerste instantie naar de kinderen en in het bijzonder naar kinderen met een beperking. Ze zag er schrijnende situaties, met kinderen die thuis werden vastgebonden omdat mensen niet wisten wat ermee aan te vangen. Inge ging zelf op stap, startte, samen met mensen van ginder, een dagopvang. De naam Tapori komt uit India en wordt gegeven aan straatkinderen, die zonder enige houvast of ondersteuning, in riolen en treinstellen of op verlaten terreinen hun lot samen in handen nemen. Ondertussen is het uitgegroeid tot een gezondheidscentrum waar ook volwassenen terecht kunnen.”

Onlangs was er een school uit Veurne op bezoek voor een inleefreis. De getuigenissen kun je lezen in het tijdschrift ‘Vogel van Papier’ dat getuigt van het dagelijkse harde werk en de solidariteit. “Tapori is een project met de glimlach, dat iedereen gelukkig wil maken”. De groep ‘Vrienden van Tapori’ bestaat verder uit Danie Taelman, Mieke Baes en Mieke Demuynck. “We gaan bijvoorbeeld regelmatig spreken voor scholen, zoals recent nog in het Guldensporencollege in Kortrijk. We hebben daar powerpoints en filmpjes voor uitgewerkt.”

gezonde voeding

Het project blijft evolueren. Zo wordt er meer aandacht besteed aan gezonde voeding. Ook kwam er een Ecuadoriaanse medewerker drie maanden meewerken in Gits om er rolstoelen te leren maken en herstellen. Er worden ook verschillende producten met de hand gemaakt die we dan hier verkopen, zoals mooie sjaals of kerstkaarten van zelf geschept papier”.

Duo Septyn

Zondag 23 oktober vanaf 14 uur is iedereen welkom in de Stekke in Moorsele voor koffie en taart, maar vooral voor het optreden van Duo Septyn. “Dit zijn Seppe Vande Walle uit Wevelgem en Tijn Huylebroek uit Oostkamp. Twee jonge maar begaafde muzikanten die een heel toegankelijk mix brengen van jazz, musette, tango, noem maar op. Ze spelen op een hoog niveau” weet Agnes. Inschrijven kan bij abruneel@scarlet.be of op 0486 25 38 27. Steun voor het project Tapori, Paladines de la felicidad, of tuin van geluk, kan door overschrijven op BE35 5230 8090 3937. (HV)

Meer informatie over Tapori op www.vogelvangeluk.be