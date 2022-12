Tamino, The Libertines en Madrugada op veertigste editie van het Cactusfestival in juli 2023 in Brugge

Op 7-8-9 juli 2023 vindt de veertigste editie van het Cactusfestival plaats in het Minnewaterpark in Brugge. De eerste namen liggen al vast: Tamino, The Libertines en Madrugada bevestigden hun komst naar deze feesteditie. De ticketverkoop start op 15 december.

Met Tamino op zondag 9 juli 2023 haalt het Cactusfestival een Belgisch talent met het allure van een internationale ster naar Brugge. Tamino tourt met zijn tweede album ‘Sahar’ langs de grote rocktempels van Europa en speelt een zeer beperkt aantal festivalconcerten, waar het Cactusfestival – naast Rock Werchter – er één van is. Tamino is een mysterieuze songwriter zoals er maar één per generatie de kop opsteekt.

Garagerock

Het songwritersduo Carl Barât – Pete Doherty vormde als The Libertines het Britse tegengewicht van The Strokes in de garagerock-revival kort na de eeuwwende. The Libertines, altijd goed voor vuurwerk op én naast het podium, droegen hun imago van band op het randje van zelfdestructie met verve tijdens hun korte bestaan. Sinds hun reünie in 2015 en met hulp van een ‘opgekuiste’ Pete Doherty zijn de plooien gladgestreken.

Met een goed onthaald derde album en gevierde passages op de grootste Europese festivals bewezen The Libertines ondertussen de beste band in extra-time te zijn die directeur Patrick Keersebilck van Cactus Muziekcentrum zich kon wensen. Op zaterdag 8 juli komt de Britse band voor een exclusief zomerconcert naar Brugge.

Noorse misthoorn

Sivert Høyem, frontman van de Noorse misthoorn Madrugada, verraste iedereen met de aankondiging van nieuwe concerten en een nieuw album van de band in 2019. De groep, met voorsprong de grootste rockband die Noorwegen ooit gekend heeft, hield er in 2008 mee op na het overlijden van gitarist Robert Burås.

Met een recent uitverkocht concert in de AB bewees Madrugada dat ze er opnieuw zijn. Voor fans van soulvolle weemoed, Scandinavische film-noir en de meeslepende bariton van Sivert Høyem. Ook Madrugada komt op zaterdag 8 juli voor een exclusief concert naar Brugge.

De ticketverkoop is gestart. Info: www.cactusfestival.be