’t Vervolg opent nieuw seizoen met Seraphine en Tim

De muziekliefhebbers van ‘t Vervolg organiseren de komende maanden heel diverse optredens. Seraphine Stragier en Tim Vandenbergh bijten op zaterdag 14 oktober de spits af in De L!NK in Sint-Eloois-Winkel.

In 2017 startten enkele vrienden met het organiseren van kleinschalige huiskamerconcerten in café De Meiboom aan de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel. Verschillende keren per jaar kon een veertigtal muziekliefhebbers er terecht om er te genieten van uiteenlopende muziek. De coronacrisis gooide jammer genoeg roet in het eten. De concerten konden een tijdlang niet doorgaan. Toch kwam er een vervolg. “We zochten naar een ruimere locatie om onze concerten te houden en kwamen uiteindelijk uit op de L!NK. Een nieuwe naam, ‘t Vervolg, was snel gekozen”, aldus de muziekliefhebbers. Vorig jaar werd de draad weer opgepikt en binnenkort kunnen muziekliefhebbers opnieuw terecht bij ‘t Vervolg.

Uiteenlopende muziek

Op zaterdag 14 oktober bijten Seraphine Stragier en Tim Vandenbergh de spits af. “Eigenlijk wilden we hen al enkele jaren strikken. We zijn dan ook heel blij dat we nu een optreden van hen kunnen organiseren”, klinkt het.

Seraphine en Tim maken van de gelegenheid gebruik om hun gloednieuwe cd voor te stellen. Een tweede evenement staat gepland op zaterdag 9 december. Dan komt het Pal Szomora Trio naar Sint-Eloois-Winkel. De Hongaar Pal Szomora stamt uit een familie van zigeunermuzikanten en is virtuoos op viool.

Op zaterdag 3 februari 2024 speelt Congazz livemuziek in De L!NK. De groep brengt de aanwezigen naar zonnige oorden. Dit seizoen van ‘t Vervolg wordt afgesloten op 30 maart 2024 met een optreden van O’Tchalai. Op de klanken van viool, contrabas, percussie en stemmen neemt de groep de aanwezigen mee op een reis door de Balkan.

“Ook dit jaar hebben we een heel breed aanbod van muziek”, aldus de organisatoren. Het optreden van Seraphine en Tim start om 20 uur. De deuren van De L!NK gaan open om 19 uur. De toegangsprijs bedraagt 15 euro. Daarin zit een drankje inbegrepen. Wie erbij wil zijn kan het bedrag storten op het rekeningnummer van ‘t Vervolg: BE24 7330 6690 1738.