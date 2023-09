Suzy Marrel stelt debuutalbum voor tijdens fanavond in OC

Op zaterdagavond 16 september treedt Suzy Marrel op in OC Mandelroos. Haar fanavond heet Suzy In Wonderland en zal heel sfeervol zijn. Tijdens haar optreden stelt Suzy niet enkel haar nieuwe single, maar ook haar debuutalbum Laat Los voor.

In maart 2020 – net toen er sprake was van corona – kwam haar eerste single Die Mooie tijd uit. De zangeres mocht nog even in haar eigen huiskring repeteren, maar daarna haalde ze haar schade in met het uitbrengen van heel veel singles en ook veel optredens. In drie jaar tijd bracht Suzy al twaalf singles uit, waaronder dit jaar Door Jou Weet Ik Wat Liefde Is en Vrienden Voor Altijd. Op haar fanavond komt haar nieuwe single Laat Los uit, inclusief haar debuutalbum. “Maar liefst elf van mijn vorige singles staan erop én mijn nieuw lied”, zegt Suzy.

Comedyshows

“Ik werk nu ook al 2,5 jaar samen met Jef De Smedt, bekend als Jan Van Den Bossche uit Familie op VTM. Hij zocht een zangeres om samen op te treden in zijn comedyshows. Of ik grappig kan zijn? Natuurlijk, wat had je wel gedacht. (lacht) Ik doe dat heel graag. Ik ben graag onder de mensen. Vroeger was dat in mijn kapsalon, nu tijdens mijn optredens. Ik zit nu wel meer op mijn sociale media. Ik moet alert zijn voor mijn Facebook, Messenger, eigen website.”

Fanavond

Haar fanavond vindt plaats in Oostrozebeke. “Ik mocht hier al meerdere keren optreden voor OKRA, Neos, Cascade, feest van de 80-plussers, tweemaal het kerstconcert van Toon Van Bellegem… Ik deed hier ook al een kerstconcert. Ik ben zo dankbaar dat mijn eigen gemeente mij steunt.” (Patrick D.)

Zaterdag 16 september: ‘Suzy In Wonderland’ in OC Mandelroos, met optredens van Suzy Marrel, Gio Vano, Frank Van Damme, John Dennis, The Sensations met Miss Travestie België Ashley Foxx & The Stardancers. De show start om 19 uur. Eén ticket kost 20 euro. Info: 0477 55 45 01 – www.suzymarrel.be