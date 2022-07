Suzanne Vega is de headliner op het Moods! stadsfestival in Brugge

Van vrijdag 29 juli tot en met donderdag 11 augustus vindt naar jaarlijkse gewoonte het stadsfestival Moods! plaats in Brugge. De formule is gekend: een mondiale muziektrip, gespreid over zeven concertavonden. Drie gratis optredens op de Burg en vier betalende concerten op het Gruuthuseplein. Bij regenweer wordt uitgeweken naar de MaZ voor de betalende gigs.

Cactus tekent voor de programmering. Die stempel merk je in de keuze van artiesten als de Ierse singer-songwriter Lisa Hannigan & Stargaze (als opener op 29 juli), de reggaelegende Tiken Jah Fakoly (op 5 augustus), de Franse gitanepunkers van Babylon Circus (op 6 augustus) en de IJslandse zangeres Emiliana Torrini, begeleid door het Belgische octet The Colorist Orchestra (op 10 augustus).

Oorlog

Moods! is ook een ‘klein beetje oorlog’, want het stadsfestival nodigt Noordkaap (op 30 juli) uit naar de Burg, waar zanger Stijn Meuris de reünie van zijn Limburgse rockband viert met een setlist van tien jaar greatest hits.

Dé ster van deze editie is Suzanne Vega (op 3 augustus), die met twee jaar uitstel door corona, haar folkplaat ‘An Evening of New York Songs and Stories’ live komt voorstellen op het Gruuthuseplein.

Dat concert is al twee jaar uitverkocht.

Taxiwars

Taxiwars, het kwartet rond Tom Barman en Robin Verheyen. © Anton Coene

Onze persoonlijke voorkeur gaat naar de uitluider: Taxiwars (op 11 augustus) is een frisse samenwerking tussen dEUS-frontman Tom Barman en jazzsaxofonist Robin Verheyen die voor veel swing zorgt.

Info: www.moodsbrugge.be.