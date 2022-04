Suzanne Vega en TaxiWars op Brugs stadsfestival Moods!

Cactusmuziekcentrum heeft zopas een deel van de affiche van het Brugs stadsfestival Moods! vrijgegeven. Het festival biedt tussen 29 juli en 12 augustus 2022 acht concertavonden op twee historische locaties in de binnenstad. Met name de Burg en het binnenplein van het Gruuthusemuseum. Treden onder meer op: Suzanne Vega, Emiliana Torrini, The Colorist Orchestra en TaxiWars.

Na de uitverkochte coronoproof mini-editie in 2021, is het Brugse stadsfestival MOODS! klaar voor opnieuw een volwaardige editie in 2022. Tussen 29 juli en 12 augustus 2022 krijgen de muzikeliefhebbers acht concertavonden op twee prachtige locaties in de Brugse binnenstad. De Burg vormt dit jaar weer het decor voor vier gratis concertavonden.

Voor de betalende concerten trekt de organisatie terug naar het binnenplein van het Gruuthusemuseum. Op die locatie werd eerder al het (verplaatste) concert van Suzanne Vega (3.08) aangekondigd, waarvoor nog een handvol tickets beschikbaar is. Daar komen nu nog een concert van Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra (10.08) en TaxiWars (11.08) bij. Op de Burg tekenen Babylon Circus (6.08) en Tiken Jah Fakoly (5.08) alvast present voor een gratis concert.

Babylon Circus en Tiken Jah Fakoly

Babylon Circus, ondertussen meer dan een kwarteeuw geleden opgericht door boezemvrienden David Baruchel en Manuel Nectoux, dat is ambiance, knotsgekke Franse ska en globale folk met vleugjes rock en electronica. In 2020 stond de band klaar om met hun recentste plaat ‘State Of Emergency’ de zomerpodia in te pakken, maar helaas stak een of ander virus daar een stokje voor. Gelukkig betekent uitstel geen afstel en komen ze op zaterdag 6 augustus.

De Ivoriaan Tiken Jah Fakoly is één van de vaandeldragers van de roots en reggae scene én een waar icoon voor de Afrikaanse jeugd. Hij werkte doorheen de jaren samen met o.a. Sly Dunbar en Robbie Shakespeare, Zebda, Steel Pulse, Bernard Lavilliers en Akon. Tiken Jah Fakoly gaat op zijn albums geen enkel (gevoelig) thema uit de weg en schopt met een gezonde dosis arrogantie tegen de schenen van de maatschappij.

Op z’n recentste plaat ‘Le Monde est Chaud’ brengt hij de klimaatverandering onder de aandacht. Bovenal staat echter de muziek centraal en bouwt Fakoly een feestje op elk podium dat hij betreedt! Hopelik is dat ook zo op vrijdag 5 augustus!.

Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra

The Colorist Orchestra is het achtkoppige ensemble van drummer Aarich Jespers en percussionist Kobe Proesmans. De groep tekent voor niet alledaagse, avontuurlijke muziek die tegelijk een breed publiek weet aan te spreken. Met een conventioneel instrumentarium, aangedikt met zelfgebouwde percussie-instrumenten, bouwt The Colorist een volstrekt eigen en intrigerend klankenspectrum waarmee ze andere artiesten tot een gedurfde samenwerking verleidt.

Ook de IJslandse vocaliste Emiliana Torrini ging in 2015 met veel enthousiasme de uitdaging aan om haar songs te laten herwerken door de groep. Eerder scoorde ze wereldwijd een hit met ‘Jungle Drum’, maar het is voornamelijk haar innemende stem en vele andere eigenzinnige songs die inspireerden om met het door The Colorist Orchestra samengesteld klankspectrum nieuwe arrangementen te schrijven. Nu breien ze een nieuw hoofdstuk aan deze samenwerking, met ook een nieuw, in het najaar te verschijnen album, dat ze op woensdag 10 augustus voorstellen.

TaxiWars

Al drie albums lang tekent TaxiWars, de samenwerking tussen dEUS-frontman Tom Barman, jazzsaxofonist Robin Verheyen, bassist Nicolas Thys en drummer Antoine Pierre, voor een mix van poëzie en jazz met een rockgevoel. Taxiwars is zin voor experiment en muzikaal vuurwerk van vier topmuzikanten. Op het podium voelen Barman en de zijnen zich nog steeds het best: rollend, grommend, bij momenten schuimbekkend, nooit gratuit en altijd op scherp. Dat belooft voor donderdag 10 augustus tijdens MOODS!

Tickets & info via www.moodsbrugge.be. Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt.