Suncreek lost met Palmer voorbode van ep die in september uitkomt: “Hopelijk is de trein nu definitief vertrokken”

Vier en een half jaar na hun opstart lanceert Suncreek dit jaar een ep. Het eerste nummer Palmer werd intussen gelost. “We hebben veel geïnvesteerd in kwaliteit”, zegt zanger Thibault Doise, die met de band veel wil optreden de komende maanden.

Suncreek zag het levenslicht in 2018. De naam verwijst naar de plaats van hun repetitiekot in de Zonnebeekseweg. De zeskoppige groep bestaat momenteel uit zanger Thibault Doise (26) uit Ieper, gitarist Florian Broekaert (26) uit Sint-Juliaan, drummer Robbe Platteau (21) uit Ieper, bassist Arjo Vandecasteele (25) uit Menen, gitarist Flor Lenglaert (22) uit Ieper en toetsenist Jonas Bailleul (22) uit Ieper. Qua genre vormen ze een unieke mix tussen postpunk en new wave. “Het eerste jaar bestond vooral uit repeteren en de eerste optredens”, blikt Thibault terug. “Daarna werd dat even on hold gezet door corona.”

Met Jonas Bailleul hebben ze intussen een nieuwe toetsenist en ze voegden met Flor een extra gitarist toe aan de groep. “We namen deel aan enkele wedstrijden zoals Humo’s Rock Rally en een rockrally in Menen. Dat zorgde voor een extra duw op de streamingsdiensten en we verwierven meer bekendheid en een grotere fanbase. Maar de bekendheid is vooral te danken aan ons harde werk. We legden zelf contacten met andere bands en begonnen in Gent te spelen. Dat heeft ons geen windeieren gelegd.”

Vlucht uit realiteit

In september op het einde van het festivalseizoen komt hun ep uit. De ep gaat over de popcultuur en is een vlucht uit de realiteit. Met Palmer losten ze al een eerste nummer. “We vertrekken steeds vanuit een bepaalde muzieklijn en zien dan wat die muziek oproept. In onze ep willen we een eigen wereld maken.”

Mooie vooruitzichten

De bandleden hebben dus mooie vooruitzichten de komende maanden. “Deze zomer zijn er onder meer optredens in Diksmuide, Paspop in Passendale en de Gentse Feesten. We werken nu nog om een goedgevuld najaar te krijgen. Hopelijk is de trein definitief vertrokken na het lossen van de ep. We hebben geëxperimenteerd om tot onze nieuwe sound te komen. De opnamekwaliteit is flink verhoogd. Daarvoor werkten we samen met Frederik Desmet gitarist bij DIRK in de Barefoot Studio in Wielsbeke. Als je het vergelijkt met de beginperiode is het nu een afgewerkter product. We hebben een goeie live-reputatie en willen die lijn nu doortrekken op andere dragers. Het is de bedoeling om een groot doelpubliek aan te spreken en hopelijk komen we met Palmer op radiostations zoals Willy. Mensen kunnen ons steunen door ons nummer in hun Spotify-lijsten te plaatsen of aan te vragen op de radio. De recensies van Dansende Beren en Luminous Dash waren alvast goed.”

Vijfjarig bestaan

Thibault ziet de toekomst rooskleurig en binnenkort blaast de band vijf kaarsjes uit. “We willen blijven releasen en in de toekomst een volledig album opnemen. Daarvoor is budget nodig en zullen we dus nog veel optreden. Voor onze vijfde verjaardag zouden we graag een speciale show spelen. Verder komen er nog nieuwe dingen aan, maar daarover kunnen we nog niet veel prijsgeven”, aldus Thibault.

Meer info: volg Suncreek op Facebook en Instagram.