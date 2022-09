Succesvolle zevende Taptoe-editie in De Panne trotseert fikse plensbuien

Voor de zevende editie van de Taptoe stroomde een massa volk toe op de Markt van De Panne, ondanks de dreigende donkere wolken die fikse regenbuien voorspelden. Maar dat kon het enthousiaste publiek niet deren, want iedereen genoot met volle teugen van de harmonieën, showkorpsen en drumbands die vol overgave toonden wat ze in hun ‘mars’ hadden.

Koksijdenaar Jurrie Delporte coördineerde het draaiboek en alles verliep nauwkeurig volgens het geplande tijdschema. Jurrie is ook de bezieler van Showkorps El Fuerte Koksijde, dat de spits van de taptoe mocht afbijten. Hun optreden bewees nog maar eens dat ze deze zomer meer dan terecht twee keer goud wonnen én de superbeker op het Wereld Muziek Concours in het Nederlandse Kerkrade. Daarna toonde Jeugdshowband Irene uit het Nederlandse Ede dat er ook bij onze noorderburen heel wat jong talent zit. Het Performance Ensemble Calypso uit Zwevegem dreef de sfeer nog wat op met een geweldige ‘performance’. Ook de doedelzakspelers mochten niet ontbreken en de Ypres Surrey Pipes & Drums uit Ieper en For Freedom Pipes & Drums uit Knokke-Heist gaven een knap staaltje muzikaal talent ten beste.

Het showgehalte op deze taptoe lag bijzonder hoog, met originele en heel gevarieerde choreo’s. Showkorps WIK uit Oostende, Jong El Fuerte Koksijde, de Show & Marchingband Euroband uit Rotterdam en Showkorps Irene uit Ede hielden het publiek moeiteloos in hun ban. De plensbuien en de verkleumde handen en voeten namen de toeschouwers er graag bij. Voor de muzikanten was die overvloed aan water minder goed voor hun muziekinstrumenten en hun mooie uniformen, maar hun enthousiasme overwon die natte spelbreker. Na het optreden van alle groepen, traden alle gezelschappen aan voor de finale waarbij ze met zijn allen het finalenummer ‘Highland Cathedral’ speelden, gedirigeerd door Kurt Craeye. Burgemeester Bram Degrieck en de schepenen van De Panne boden aan elke groep het boek aan over de fototentoonstelling ‘De Panne door de ogen van Michiel Hendryckx’.

Na afloop van de Taptoe ging de tap niet toe, maar open in de nabijgelegen horecazaken, waar niet alleen pinten werden getapt, maar waar vooral warme chocomelk vlot over de toonbank ging.