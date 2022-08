Succesvolle vierde editie van Humble Festival

Vrijdag en zaterdag vond de vierde editie plaats van het Humble Festival in Wijtschate, op de recreatiezone naast de sporthal.

“We hebben geluk dat we dit festival hier mogen organiseren op de mooiste locatie in deze regio die er is. We krijgen een uitzicht op het prachtige landschap van Heuvelland, er is plaats om foodtrucks en tentjes te plaatsen, het amfitheater is een gedroomde plaats om live muziekoptredens te geven en de vele bezoekers kunnen er zonder zorgen hun tentjes opslaan”, aldus organisator Niels Vandenbroucke.

Gedurende twee dagen werd de locatie ondergedompeld in reggaemuziek en kon je diverse workshops beleven. Met de opkomst van de vrijdagavond waren de organisatoren al uit de kosten en ook de zaterdag verliep zonder problemen. (EF)