Succesvolle eerste editie van Live is Live in Zeebrugge

Het driedaags muziekfestival Live is Live, dat dit weekend plaatsvindt op het strand is een verrijking voor onze West-Vlaamse kust. Dat verklaarde ook zanger Mathieu Terryn van popgroep Bazart: “Het is iets heel apart om op het strand te kunnen optreden. Zeker bij zonsondergang! Dank u, Zeebrugge ! Dank u, Live is Live. Iets minder dan 30.000 festivalgangers gespreid over drie dagen denken er ook zo over. Het festival heeft nog groeimarge. Volgend jaar wat meer bezoekers?

Live is Live kende niet alleen programmatorisch maar ook op weervlak drie verschillende dagen. Organisator Jan Digneffe van FKP Scorpio opteerde elke dag voor een ander genre en wenst daarom niet het woord ‘festival’ in de mond te nemen: rock op vrijdag met onder meer dEUS, Wilco en The National. Zanger Tom Barman en gitarist Mauro Pawlowski van dEUS hadden er duidelijk zin in.

Fluimen

Zaterdag was een Belgisch-Nederlands onderonsje, met onder meer Blof (bekend van de hit ‘Zoutelande’), Anouk en Bazart. De kortgeschoren Nederlandse zangeres kwam, zag en overwon, geschraagd door een ijzersterke band met gitarist Leendert Haaksma in een hoofdrol. Dat Anouk wat ziekjes was en zeker wel vijftien fluimen op het podium uitspuwde – volgende keer voorzien de organisatoren best een spuugbakje – was niet eens een smet op een prima concert. Wat een stem heeft die zangeres!

En dan volgde Bazart: de charismatische zanger Mathieu Terryn palmde meteen het publiek in, dat woord voor woord alle liedjes meezong. Net als andere artiesten was hij vol lof over dit nieuwe strandfestival, dat nog kan groeien. Want op zaterdag waren er geen 6.000 toeschouwers, ongetwijfeld allemaal fans van Bazart.

Zondag is de dag van de pretentieloze pophits. Met Mika, die onlangs nog als presentator van het Eurovisie Songfestival in goede doen was, als ‘Grace Kelly’. Duran Duran heeft als wapen tegen de regenvlagen de hit ‘Hold back the Rain’.

Frisse wind

Het weer was even gevarieerd als de affiche van Live is Live. Het festival startte vrijdagnamiddag onder een loden zon. De thermometer van het Badengebouw gaf 27 graden Celsius aan. Maar de organisator zorgde voor gratis zonnecrème en kraantjeswater. Zaterdag waaide een frisse wind aan zee, waardoor de temperatuur met tien graden zakte, terwijl het binnenland pufte onder een hittegolf. Zondag dreigt ontsierd te worden door enkele buien. Voor wie nog een ticket voor de derde festivaldag koopt : beng uw regenjas mee!

De lokale politie sloot de Zeebrugse strandwijk drie dagen hermetisch af en stuurt de duizenden festivalgangers door naar de randparkings in Zeebrugge. De maatregel was een doorn in het oog van sommige strandcabinehouders, want zij konden in de blauwe zone van de strandwijk evenmin hun auto kwijt en moesten een parkingticket van 16 euro betalen. Verbodsborden blemmerden de toegang tot de wijk. Maar het gratis toegangsticket dat zij ter compensatie voor Live is Live kregen, was een mooie troost.

Openbaar vervoer?

We ontmoetten vier veertigers uit Poperinge: Cindy, Veronique, Nelle en Griet waren per auto naar Live is Live gereden. Al waren ze in Brugge even de juiste weg kwijt. Met een glimlach namen de vier West-Vlaamse dames, die de verjaardag van Veronique vieren, er de korte file in Lissewege bij.

Cindy, Veronique, Nelle en Griet uit Poperinge zijn klaar voor Live is Live in Zeebrugge © SVK

Jammer dat het openbaar vervoer niet meewerkte aan dit nieuw festival, dat zich als duurzaam profileert. De Lijn kan of wil naar wij vernamen geen extra personeel inzetten voor de kusttram dit weekend, bij NMBS zijn er naar verluidt werken aan het spoor, waardoor er geen extra late treinen kunnen ingezet worden….

Tijdens het optreden van Tourist LeMC rond 19 uur zaterdag stond bijgevolg de laatste trein met vertrek aan Zeebrugge Bad op vijftig meter van de festivalsite vertrekkensklaar, maar leeg. Wie wou er nu om dat uur al naar het binnenland! Log openbaar vervoer op zijn smalst!

Horeca

En de lokale horeca van Zeebrugge? Didier Van Steen van restaurant Lagaar deed gouden zaken op de zeedijk: veel festivalgangers stonden in rij aan te schuiven bij zijn foodtruck voor een garnaalkroket. Drie andere eigenaars van foodtrucks, die deze zomer op de Zeebrugse zeedijk zullen staan, sloten geen overeenkomst met de stad Brugge voor de maand juni. Een gemiste kans, gezien het standrecht amper 100 euro per maand bedraagt…

Info: www.liveislive.be