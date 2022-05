Succes voor Bob Rocking (82) met The Silhouets in Concert in Ten Stuyver

De fans hadden er twee jaar moeten op wachten, maar vrijdag waren ze massaal en enthousiast aanwezig in zaal Ten Stuyver in Oostende om te genieten van een fantastisch concert van The Silhouets, de Oostendse band, die tot in Engeland bekend staat als de Belgische Shadows.

Drie uur lang presenteerden The Silhouets de wereldbekende hits van The Shadows, Cliff Richard, filmmuziek en andere rock ’n roll nummers van The Beatles, Elvis en Little Richard. De jonge drummer Liam love kreeg een staande ovatie na zijn daverende versie van ‘Little B’, maar de vedette van de avond was sologitarist Bob Roekens, alias de 82-jarige Bob Rocking, de man die in 1960 aan de wieg stond van The Silhouets.

Hij geniet nog altijd met volle teugen van elk optreden, van elk nummer. De hits van The Shadows heeft hij al duizenden malen gespeeld en toch doet hij het nog altijd met hetzelfde enthousiasme en liefde voor zijn favoriete muziek.

“De vingers worden wat stijver maar ik beleef nog altijd evenveel veel plezier aan mijn muzikale hobby als in de jaren ’60”, vertelde Bob ons na het concert. “Ik droom ervan om, na die vervelende coronaperiode, nog eens op te treden in het Kursaal van Oostende, zeker voor mijn 85ste verjaardag! Dat zou de max zijn!”

Op het einde van het drie uur durend concert, trakteerde hij de fans nog op een speciale, door hem gezongen uitvoering van ‘Roll over Beethoven’. Op 15 juni, vanaf 15u., concerteren The Silhouets op het podium van het Sint-Petrus- en Paulusplein, ter gelegenheid van de jaarlijkse Maatjeshappening.