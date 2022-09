Subatomic Strangers stelt debuutplaat voor: Alternatief met donker kantje

Vorig jaar speelde de vierkoppige band ‘Subatomic Strangers’ voor het eerst live op de planken van La Braderie in Avelgem. Dit jaar brengen de leden hun eerste album ‘Special Satellite’ uit.

De groep bestaat drie jaar en brengt een mix van new wave tot rock. Voor hun debuutalbum experimenteerden de leden met verschillende invloeden. Dat maakt het een zeer gevarieerde plaat.

De band bestaat uit Sharon Braye (29) uit Wervik, Arne Stroobant (27) uit Lichtervelde, Nicholas Vermeersch (26) uit Rumbeke en Jonas Vanelstlande (24) uit Avelgem. “Ons genre bevindt zich in het alternatieve spectrum en varieert van new wave tot catchy synthpop met hier en daar een donker kantje, steeds geïnspireerd door de jaren 80-scene”, vertelt Nicholas. Het album werd opgenomen in de Template Studio te Oostkamp tijdens volle coronaperiode.

Exclusieve release

De grote release van het album gaat gepaard met enkele hotspots van albumtracks op sociale media en live. “Zo gaven wij een heel exclusieve releaseshow van ons nummer Pretty Faces, waarbij we de videoclip lieten afspelen in een van de oudste cinema’s van West-Vlaanderen, namelijk De Keizer in Lichtervelde,” weet Nicholas. “In samenwerking met Nina Willems en Joran Potze werd er een animatievideoclip gemaakt voor Up here Alone”. Enkele maanden geleden lieten ze Special Satellite op het publiek los met een videoclip die pestgedrag aankaart.

Nieuwe nummers

De show wil niet alleen het nieuwe album promoten. De band speelt ook heel wat nieuwe nummers. “Aanstaande zaterdag wordt een spannende dag. Iedereen zal kunnen genieten van ons harde werk”, klinkt het bij de bandleden. De releaseparty vindt plaats op zaterdag 17 september in JC Tranzit. De eerste band Partikul speelt van 19.30 tot 20.15 uur. De tweede band Light By The Sea speelt van 20.45 tot 21.45 uur. Daarna is Subatomic Strangers aan de beurt.

Meer info: www.facebook.com/SubatomicStrangers