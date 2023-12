Stunt van formaat: Cactusfestival strikt wereldtopper The War on Drugs

Cactusfestival lost een eerste naam voor hun 41ste editie op 12, 13 en 14 juli 2024 in het Minnewaterpark in Brugge. De Amerikaanse band The War On Drugs zal het festival op zondag 14 juli afsluiten. De ticketverkoop start op vrijdag 15 december om 11 uur. Patrick Keersebilck is in zijn nopjes: “Dit is het resultaat van maanden onderhandelen.”

Met The War On Drugs haalt Cactus Muziekcentrum een klepper van formaat binnen. De band stond eerder al op onder andere Rock Werchter en Pukkelpop en veroverde in 2022 een mooie achtste plaats in de Tijdloze 100 met hun hit ‘Thinking Of A Place’.

Onderhandelen

Partrick Keersebilck, directeur van Cactus Muziekcentrum, is uitermate in zijn nopjes met de komst van The war on Drugs: “Het is de vrucht van maandenlang onderhandelen. Ik ben zelf een beetje verbaasd dat de groep echt geïnteresseerd was en we tot een overeenkomst gekomen zijn. Diverse factoren spelen een rol, niet alleen het financiële.”

“De reden dat The war on Drugs voor het Cactusfestival koos volgende zomer? Ik denk echt dat het een bewuste keuze is, deze musici houden van een direct contact met het publiek. Daarvoor is de locatie van ons klein festival én het intimistische kader van het Minnewaterpark in Brugge ideaal.”

“In de loop der jaren heeft het Cactusfestival toch een zekere reputatie opgebouwd. Artiesten zijn altijd aangenaam verrast, als ze hier optreden in dit stemmige Brugse park voor een beperkt publiek. Dat is qua sfeer totaal iets anders dan het Sportpaleis in Antwerpen.”

Abonnees

“Ik heb The War on Drugs voor het laatst gezien in L’Aeréonef in Rijsel, voor 2.000 muziekliefhebbers. ‘t Was tof. Hun ex-bandlid Kurt Vile was vorige zomer te gast op Cactus. Ook hij was gecharmeerd door Brugge. Maar ik denk niet dat hij zijn voormalige collega’s de tip gegeven heeft”, glimlacht Patrick Keersebilck.

Of zondag 14 juli, de derde festivaldag van Cactus, snel zal uitverkocht zijn? Patrick Keersebilck: “Ik weet het niet, ik verwacht toch een massale ticketverkoop. Maar onze trouwe klanten, die meerdaagse passen kopen, moeten niet ongerust zijn. We werken in contingenten en zorgen ervoor dat er nog plaats voor hen over is.”

Atmosferische sound

In de voorbije jaren wist The War On Drugs een wereldwijde status op te bouwen. De band uit Philadelphia groeide sinds het succes van hun doorbraakplaat ‘Lost in The Dream’ (2014) uit tot Sportpaleis proporties. Hun waarmerk: een heel eigen, atmosferische sound waarin zowel roots, rock, indie als psych samen komen.

The War on Drugs. © Jimmy Fontaine

Wijdse, epische songs waarin zowel ruimte is voor rust en stilte als voor gitaarsolo’s met de kracht van een orkaan. Songwriter/gitarist Adam Granduciel neemt hierbij de hoofdrol op, gesteund door een zeskoppige band die met ogenschijnlijk gemak hit na hit uit de mouw schudt; ‘Red Eyes’, ’Thinking of a Place’, ‘Under The Pressure’, ‘I Don’t Live Here Anymore’… Allemaal instant classics met een tijdloos aura.

Ticketverkoop

Na de grote arena’s en festivalweides, kiest The War On Drugs deze zomer dus voor de intimistische setting van het Minnewaterpark voor een exclusieve, twee uur durende festivalshow. De ticketverkoop voor Cactusfestival 2024 start op vrijdag 15 december om 11uur.

Meer info op www.cactusfestival.be.