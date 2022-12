Studio Kontrabas in Ingelmunster klokt af op 25.378,55 euro voor De Warmste Week

Zondagavond kwam een einde aan de zesde editie van Studio Kontrabas in de loods van de vroegere weverij Schotte in de Nieuwstraat in Ingelmunster. Kevin, Ward, Bram, Pieter-Jan, Bert en Tom deden het weer en haalden in een kleine vier dagen tijd maar liefst 25.378,55 euro op voor De Warmste Week.

In december 2018 werd er 44.276,92 euro opgehaald. In december 2019 werd de vijfde radiomarathon afgesloten met een gigantisch bedrag, namelijk 55.438,55 euro. Dit waren twee gigantische bedragen en men besefte maar al te goed dat men dit jaar niet zo’n monsterscore zou halen, na twee jaar van stilte wegens corona.

Dat was ook niet de bedoeling van het zestal, die vooral terug ernaar streefden dat het een heel gezellige vierdaagse zou worden met talrijke activiteiten in de loods die volledig was versierd in de kerst. Voor de eerste keer werd Studio Kontrabas inderdaad binnen gehouden. De vorige edities vonden plaats op het Marktplein en op de binnenkoer van het kasteel.

Tijdens de radiomarathon van 72 uren kwamen veel dorpsgenoten langs in hun eigen naam of in naam van een vereniging met euro’s. Zo waren er in de voorbije weken talrijke financiële acties in de gemeente, waaronder de verkoop van koekjes, tomatensoep, vanillepudding, soep, enz. Ook de plaatselijke scholen droegen hun steentje bij. Op donderdagavond was er een biertasting, op vrijdag de City Walk en City Run for Life, op zaterdagavond verwelkomden De Bouwvrienden veel bezoekers op de kerstmarkt, op zondagmorgen was er de Dauwtrip for Life, enz.

Terwijl de wereldbeker voetbal tussen Argentinië en Frankrijk bezig was, sloot Studio Kontrabas de 72 uren radiomarathon af met een slotshow in het bijzijn van heel wat aanwezigen. Er werd heel luid geapplaudisseerd toen het ‘eindresultaat’ of 25.378,55 euro werd bekendgemaakt. Dit bedrag is voor De Warmste Week en gaat naar het Kinderkankerfonds en de West-Vlaamse Voedselbank.

