Stoffel Dekeyser viert eerste lustrum met liveband: “Op een podium voel ik me pas echt thuis”

De lente doet de intrede en dan creëren zangers veelal nieuwe songs of ze bereiden zich voor op een zomertournee. Maar zanger Stoffel Dekeyser (43), wereldberoemd in Koekelare en in Oostende waar hij woonachtig is, springt uit de band, want hij viert zijn vijfjarig bestaan als soloartiest met een groots liveconcert met de zeskoppige Oostendse liveband MMCB.

Stoffel Dekeyser is in Koekelare, Oostende en omstreken heel goed bekend, want hij werkt al vier jaar als stagair makelaar bij Immo Lievens en trad in Koekelare onder andere op tijdens de Dolle Dinsdagen. De sympathieke artiest is getrouwd met Lore Huybrechts en papa van Klaas (15), Tijl (13), Roel (11) en Niel (8).

Stoffel zingt al van tijdens zijn jeugd en trok 25 jaar op als zanger met de Melo Dance Band, waarvan Daniël Moenaert en diens vrouw Marie-Louise Logghe, de spilfiguren waren. “Maar zij wilden het wat rustiger aandoen en dat zag ik niet zitten en bijgevolg ging ik in 2018 als soloartiest aan de slag”, vertelt Stoffel die bekent dat muziek zijn leven is. “Ja, op een podium voel ik mij pas echt thuis en kan ik mij uitleven en tonen wat ik in mijn mars heb.” Toch geeft hij toe dat hij wat nerveus is voor zijn eerste liveconcert. “Gezonde stress moet, wil je scherp aan zo’n concert beginnen. Hoe nonchalant en clownachtig dat ik soms overkom als ik op een podium sta, nu wordt niets aan het toeval overgelaten.”

Onafscheidelijk

Wie ook een groot aandeel in zijn jonge solocarrière hebben, zijn producer Eric De Clercq van Pure Entertainment in Roeselare waarmee hij al een viertal cd’s opnam en clown en dj Dirk Matheve. Zij kennen elkaar omdat hun zonen samen voetballen. “Bleek dat hij over een goede installatie beschikte om mee op te treden. We staken de koppen bijeen en vormen sindsdien een onafscheidelijk duo. Hij is niet alleen mijn technicus, maar alles wat ik doe of plan, wordt eerst met hem overlegd. Ook deze 5 jaar Stoffel Dekeyser zou niet mogelijk zijn zonder die samenwerking.”

Wil je er bij zijn op 1 april – geen grap- in zaal De Vuurtoren, Thomas Van Loostraat 32 in Oostende, bestel dan snel je kaartje via mail naar info@Hetkeyserrijk.be of via 0474 79 59 15.

Tickets kosten 18 euro per persoon stoofvlees of vol au vent met frietjes inbegrepen. Kinderen tot 12 jaar betalen 9 euro. (Eric Vanhooren)