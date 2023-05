Stéphanie Maertens is nieuwe dirigente van het Veurns Vocaal Ensemble: “Muziek doet veel voor een mens”

Na 7 jaar heeft Stephanie Maertens (41) het dirigeerstokje overgenomen van dirigent Christophe Vercruysse in het vierstemmige koor Veurns Vocaal Ensemble. Stephanie is zowat van alle muzikale markten thuis en bereidt de koorzangers momenteel voor op het concert ‘Queen Meets Abba’.

Het bestuur van het Veurns Vocaal Ensemble (VVE) zat even met de handen in het haar toen Christophe Vercruysse zijn afscheid aankondigde. “Het is niet evident om een dirigent te vinden die zich elke week wil engageren voor ons koor”, vertelt Stefaan Hostens, voorzitter van het koor. “We waren dan ook heel blij met de tip van René Essel, die niet alleen in ons koor zingt, maar ruime culturele en muzikale tentakels heeft. En Stéphanie heeft zich laten strikken. Ze is trouwens niet de eerste de beste, maar wat ze allemaal in haar mars heeft, mag ze zelf vertellen!”

Parijs

Stéphanie is afkomstig uit Diksmuide en als kind leerde ze op de muziekschool piano, fluit en viool spelen. “Toen ik 14-15 jaar was, mocht ik al koren begeleiden op de piano”, herinnert Stéphanie zich. Het stond in de sterren geschreven dat ze een muzikale toekomst tegemoet zou gaan. “Aan het Conservatorium in Gent volgde ik een masteropleiding piano en een lerarenopleiding. Later trok ik naar Parijs, waar ik zeven mooie jaren heb beleefd.”

Terug naar Westhoek

“Daar bekwaamde ik me verder in piano, maar ik volgde ook kamermuziek, klavecimbel, klavichord en basso continuo. Toen kreeg ik ook de goesting om te componeren. Ik leerde harmoniseren aan het klavier, volgde schriftuur en theoretische vakken rond muziek. Het was een zalige tijd, want ik woonde met studenten uit verscheidene landen en diverse studierichtingen in La maison des étudiants belges et luxembourgeois. Dat was bijna een kasteel, met 200 kamers. Ik heb ook nog cursussen gegeven in Zuidwest-Frankrijk. Hoe geweldig ik Parijs ook vond, toch ben ik teruggekeerd naar de Westhoek.”

Opleidingen

“Parijs was hectisch, soms stresserend, maar hier heb ik de ruimte waar ik nood aan heb, is het leven comfortabeler. Na Parijs heb ik een tijd lesgegeven in Ieper, met Nico Logghe als directeur. Ik heb gesolliciteerd voor de vacature pianist-begeleidster bij StAPwest in Veurne, maar combineerde het altijd met muzikale projecten, concerten… Ik ben nu eenmaal leergierig. Dankzij mijn pianoleraar in Gent, Johan Duijck, die ook dirigent is van het Vlaams Radio Koor, kon ik mee naar Spanje en heb er masterclasses gegeven. Bij Dirk Brossé componist en gerespecteerde dirigent op de (inter)nationale muziekscène heb ik orkestdirectie gevolgd.

“Ik vind het fijn om altijd nieuwe dingen en nieuwe mensen te leren kennen”

Om muziek te leren mixen en te verwerken in composities, heb ik ook een opleiding muziekproducties gevolgd. Ik hoor trouwens alle soorten muziek graag. Samen met Ilse Vromans en Michael Deleersnyder van de academie vormen we een trio, B Touched, en de muziek die we brengen zweeft tussen jazz en klassiek. Ja, muziek houdt voor mij nooit op! Ik heb leren beseffen dat muziek zo ontzettend veel doet voor een mens, en dat wil ik ook aan anderen aanbieden! Door les te geven, door te musiceren voor en met anderen, en ook nu door me te engageren in het Veurns Vocaal Ensemble! Ik vind het fijn om altijd nieuwe dingen en nieuwe mensen te leren kennen! Het sociale contact in het VVE is een grote meerwaarde! Ik heb trouwens ook zelf zangles gevolgd.”

Meerwaarde

Stefaan ziet vooral een meerwaarde in Stéphanie. “Dankzij Stéphanie telt ons koor intussen al 42 zangers, want zij heeft vanuit de academie een aantal jongeren enthousiast gemaakt om in het VVE te stappen. Daar zit het thema van ons volgende concert wellicht voor iets tussen: Queen Meets Abba spreekt absoluut de jongere generatie aan! Tijdens de repetities brengt Stéphanie opnamemateriaal mee, waardoor we achteraf thuis op eigen houtje kunnen oefenen. Positief is ook dat er in ons koor hele goede zangers zitten, die de anderen meetrekken.”

Momenteel oefent het koor elke week voor het concert ‘Queen Meets Abba’ op 25 juni in De Zonnebloem. Kaarten (15 euro, inclusief aperitief) zijn nu al te koop bij Visit Veurne op de Grote Markt 29 in Veurne of bij de koorleden.