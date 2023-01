Stemmige kerstliederen zingen met Davidsfonds

Op zaterdagnamiddag 26 december organiseerde Davidsfonds Oostende opnieuw de traditionele kerstsamenzang. Het evenement op tweede kerstdag is beter gekend als “U Zijt Wellekome” en vond plaats in een goed gevulde kapel van de Zusters Clarissen. De aanwezigen konden meezingen met een twintigtal bekende kerstliederen. Elk lied werd vooraf ingeleid met een korte uitleg over onder meer de historische oorsprong ervan. Speciaal dit jaar was de inbreng van het koor Voces Maris met een drietal Oekraïense kerst- en volksliederen. Het publiek leverde een vrije bijdrage als steun voor het noodlijdende Oekraïne. Het ingezamelde geld vloeit naar OSJ caritatieve Werken voor Oekraïne. Met de steun van de Abdij van Grimbergen zal OSJ met de ingezamelde som medisch materiaal en medicijnen aankopen. Alles wordt met eigen vervoer ter plaatse gebracht. (foto BVO)