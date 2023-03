Stemband Hopchora organiseert benefietconcert

Na een succesvolle jubileumviering naar aanleiding van de 25ste verjaardag komt stemband Hopchora uit Poperinge met een benefietconcert op de proppen. Ondertussen werd het bestuur uitgebreid met maar liefst vier nieuwe leden. Hopchora draait dus op volle toeren.

Hopchora bestaat uit een veertigtal enthousiaste zangers, onder leiding van dirigent Alexander Besant. In december vierde men nog het 25-jarig jubileum met drie uitverkochte concerten in de Gotische zaal van het Stadhuis. “Toen merkten we dat het moeilijk werd om alles rond te krijgen met vier bestuursleden”, begint voorzitter Pascal Degrande te vertellen. “Onze jubileumconcerten lieten een goed gevoel na en we groeiden als groep. Meer zelfs nog, vier van onze zangers waren bereid om een groter engagement aan te gaan en in het bestuur te stappen. We mochten Bruno Titeca, Griet Deforche, Dirk Busschaert en Aurélie Knockaert verwelkomen.”

Open Harten

“Op zaterdag 25 maart zingen we opnieuw voor publiek tijdens een benefietconcert voor Open Harten, de vroegere missiekring van Poperinge. Dit concert gaat door in de Sint-Bertinuskerk om 19 uur. Wij brengen die avond een mix van liederen uit de concerten van december, aangevuld met nieuw werk en een tweetal soli door leden van ons koor. We worden opnieuw op piano begeleid door Stephanie Maertens. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar projecten in Burundi, Burkina Faso en Chili.”

Leden gezocht

“Daarnaast organiseren we ook opnieuw een open repetitie. We zijn immers altijd op zoek naar enthousiastelingen. Na het concert van 25 maart beginnen wij aan een grotendeels nieuw repertoire te werken, wat het ideale moment is om bij ons als zanger te starten. Muzikale kennis is een pluspunt, maar zeker geen vereiste. Graag zingen en een engagement voor de wekelijkse repetities en mogelijke concerten staan voorop. Iedereen is welkom op woensdag 29 maart. We starten om 20.15 uur. Wie interesse heeft, mag een mailtje sturen naar hopchora@gmail.com om in te schrijven”, voegt Pascal er nog aan toe. (CB)