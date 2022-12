Starsailor komt naar Labadoux in Ingelmunster, net als Marble Sounds en Kids With Buns

De organisatoren van Labadoux waren de voorbije maanden al druk in de weer. Op 5, 6 en 7 mei staat het volgende Labadouxfestival gepland en dit al voor de 35ste keer. Momenteel staan al Kids with Buns, de Britse popgroep Starsailor, Marble Sounds en Alice Francis op de affiche.

De ticketverkoop gaat van start. Het belooft nu al weer een topaffiche te worden met bekende en te ontdekken namen. Het internationale karakter van het programma krijgt opnieuw een stevige boost nu we minder gevangen zitten in de greep van de corona.

Labadoux maakte al de eerste namen bekend. Kids with Buns krijgt ongetwijfeld de luidste zalen stil. Marie van Uytvanck en Amber Piddington zorgen met hun sound voor een intense beleving van melancholische nummers die spelen met de grenzen van kracht en kleur. De dynamiek van het duo laat niemand onbewogen. Breekbare ‘bedroomindiepop’ die je minstens één keer live gezien moet hebben. In 2022 speelden ze tijdens Labadoux een fantastisch concert in de clubtent. In 2023 palmen ze ongetwijfeld de grote concerttent in.

Marble Sounds

De Britse popgroep Starsailor is bekend om de bijzonder meezingbare teksten, gebracht door het sterke stemgeluid van zanger James Walsh. Samen met bassist James Stelfox, drummer Ben Byrne en Barry Westhead op de keys, weten ze ieders gevoelige snaar te raken. Sinds hun debuutalbum ‘Love is here’, dat uitkwam in 2001, bracht de band hit na hit uit. Hun laatste nummer dateert alweer van 2009, maar dat lijkt de band niet te deren. Nog steeds ijzersterk op het podium brengen ze hits als ‘Tell met it’s not over’ en ‘Four to the floor’, die nog steeds meezingbaar zijn en dat waarschijnlijk zullen blijven.

Koningin neo-swing

Al meer dan 10 jaar blijft Pieter Van Dessel zichzelf muzikaal uitdagen, en op zijn vijfde album doet hij dat niet door grenzen te verleggen, maar net door dieper tot in de kern van Marble Sounds door te dringen. Met enkele zelfspelende piano’s, een paar goedgeplaatste strijkers en hier en daar zelfs een Bulgaars koor, tast Marble Sounds de grenzen af van de essentie van hun sound. Zo homogeen als ‘Marble Sounds’ klínkt, zo heterogeen zijn de verhalen die je in de songs trekken.

En tot slot qua eerste lichting namen: Alice Francis is de koningin van de Neo-swing. Ze neemt de Roaring Twenties bij de hand en pimpt die op een manier zoals enkel zij dat kan met electrobeats, hiphop, pop en R’n’B. Geen decennium lijkt veilig voor haar. Haar stem, waar je grootheden als Billie Holiday of Eartha Kitt in kan herkennen, speelt met Jazz, Rap en Scat. Samen met haar twee muzikale heren Goldie en Chul-Min, vertelt ze een muzikaal verhaal die iedereen gehoord moet hebben. Het festival zal opnieuw plaats vinden op de vertrouwde festivalsite. Er zijn ook wat leuke verrassingen in de maak die het festival in een vernieuwd kleedje zullen steken. (Patrick D.)

