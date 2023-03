Stap mee ‘In het spoor van Toon’

Op maandag 27 maart werken Dienstencentrum Zonder Zulle en Trimard samen om een namiddagconcert in de Gulden Zonne aan te bieden. Muzikanten Bart Verhelle, Arnold Sercu en Piet Soete brengen een programma vol Nederlandstalige liedjes. Met het programma ‘In het spoor van Toon’ neemt het trio het publiek mee op een trein van liedjes en kleine wijsheden. Ze houden halt in de stationnetjes uit de tijd van Wim Sonneveld, Toon Hermans en vele andere Vlaamse en Nederlands artiesten. Kaarten zijn verkrijgbaar in Trimard en in het Lokaal Dienstencentrum Zonder Zulle. Op de foto zien we v.l.n.r. schepenen Dimitri Carpentier en Julie Misplon, maatschappelijke werkers Evelien Aneca en Lieve Bruwier, coördinator welzijn Steven Vandenbussche en schepen Frederik Sap. (EVG/foto EVG)