Stan Van Samang treedt op in kerk

Op zaterdag 14 december treedt Stan Van Samang op in de Sint-Jacob De Meerderekerk. Tim Dheedene nodigde artiest vijf jaar geleden al eens uit. “Daarna brak corona uit en hebben we even stilgelegen. Vorig jaar organiseerden we een tweede editie met Mama’s Jasje. We kozen dit jaar opnieuw voor Stan Van Samang. Hij heeft nu een nieuwe plaat en zijn passage in het programma ‘Liefde voor muziek’ is niet onopgemerkt gebleven. Hij brengt een akoestisch optreden, waarbij drie strijkers ongetwijfeld een extra dimensie aan het optreden zullen geven. De deuren gaan open om 19 uur waarna nog een drankje kan genuttigd worden voor het optreden start om 20 uur. De opbrengst gaat zoals elk jaar naar het goede doel. We kozen opnieuw voor ‘De Warmste Week’”, aldus oprichter Tim Dheedene. Tickets (35 euro) zijn te verkrijgen via www.BTFly.be. Op de foto zien we organisatoren Davy Coussens, Tim Dheedene en Gerben Demeulenaere. (EVG/foto EVG)