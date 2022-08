Stagedive op Pukkelpop kost Youtuber Acid 1.200 euro

Youtuber Acid, aka Nathan Vandergunst, uit Blankenberge mocht twee keer het podium bestijgen op Pukkelpop. Vooral zijn laatste acte de présence heeft een serieuze indruk nagelaten. Hij besloot namelijk om vanop de Main Stage in het publiek te springen, een sprong waar uiteindelijk een prijskaartje van 1.200 euro bleek aan te hangen.

Samen met de Nederlandse rapper Joost mocht Acid zijn nummer ‘Go Acid’ brengen op de Main Stage. Aan het einde van het lied besloot hij te stagediven. Niet zonder risico, want er zat een afstand van ongeveer vijf meter tussen het podium en het publiek. In zijn Youtubevideo vertelt Acid dat veel mensen het hem hadden afgeraden, maar de waarschuwingen vielen blijkbaar in dovemansoren.

1.200 euro voor een kapotte GSM

Wie erbij was kan bevestigen dat Acid er zelf zonder kleerscheuren vanaf is gekomen, maar de organisatie van Pukkelpop was allesbehalve tevreden. In dezelfde video bekent Acid dat hij enkele fans heeft geraakt met zijn schoen met gescheurde lippen als gevolg. “Gelukkig heeft er niemand klacht ingediend en had er niemand iets ergs. Ik heb een boete moeten betalen van 1.200 euro”, klinkt het. (lees verder onder de video)



Maar volgens de organisatie zelf gaat het helemaal niet over een boete. “Dat kunnen wij als festivalorganisatie niet. In dit verhaal gaat het over een gsm van een persoon in het publiek die Acid met zijn sprong stuk heeft gemaakt. Wij hebben het slachtoffer en Acid samengebracht om de materiële schade van 1.200 euro te vergoeden”, laat Frederik Luyten, woordvoerder van het festival, weten in Het Nieuwsblad.