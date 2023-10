Stadsharmonie Wervik brengt hardrockmuziek in de stadszaal: “Oosthove wordt concerthal”

Op zaterdag 28 oktober vindt in stadszaal Oosthove in Wervik het evenement ‘Stadsharmonie speelt het hard’ plaats. De stadsharmonie speelt er samen met O Parleur, Nico Vantomme en Sofie Blancke. Het wordt een opmerkelijk alternatief voor Platform.

“Meer dan een jaar geleden zaten we na te denken over een nieuw project”, zegt pr-man Peter Renier. “Kiezen voor een avondvullend programma met hardrocknummers is niet zo evident. Wat we gaan doen, is heel uniek. We denken dat nog geen enkel harmonieorkest dit deed.”

Het wordt een eerbetoon aan de hardrockmuziek met nummers van wereldvermaarde bands als Deep Purple, AC/DC, Metallica, Rammstein, Guns’n Roses, Kiss, Led Zeppelin en nog zoveel meer. “Het programma zal trouwens volledig Werviks zijn”, aldus Peter. “O’Parleur is de band rond Gwen Temperman uit Geluwe. Hij groeide op in de Tramstraat. Ze gaan vijf nummers brengen, uitgeschreven door een arrangeur die onze dirigent goed kent.”

O Parleur bestaat uit Tars Valcke, Gwen Temperman, Steve Weemaels, bassist, pianist en componist Joachim Quartier. “Nico Vantomme (The Heartclub Band en ex-Sons Saucisses, red.) zingt een zevental nummers”, zegt Peter.”We gaan ook een aantal nummers zelf spelen. De presentatie wordt verzorgd door Sofie Blancke (Sons Saucisses, red.), die tevens ook enkele nummers gaat zingen.”

Afterparty

Nadien is er nog een afterparty met O Parleur. “Dat wordt ambiance in de keet”, blikt Peter vooruit. “We zijn aan het repeteren sedert maart. Onze dirigent Victor Herman is zot content met dit project. Eind september waren we drie dagen in Lombardsijde. Niet alleen om te repeteren, maar ook als een vorm van teambuilding.”

“Kiezen voor de hardrocktoer is zeer belangrijk voor de drive in de vereniging”, benadrukt Joke Delva van de jeugdwerking. “Het smaakt naar meer.” Nog voor de fusie tussen de harmonie Onder Ons en De Grote Harmonie organiseerde Onder Ons meermaals Platform in Oosthove. Van het tweejaarlijks Platform zijn er sedert begin de jaren 90 meer dan tien edities geweest. Met onder meer Barbara Dex, Geena Lisa Yevgueni, Brahim, Sandrine, Nicole en Hugo, Free Soufriau en de laatste keer in 2015 Raymond van het Groenewoud.

“Nu komen we uit een lange periode van corona”, zegt Peter. “Wat we gaan doen is ook geestig voor onze jonge muzikanten. De interactie in de groep is groot. De sfeer zit er letterlijk en figuurlijk in.”

Het is meer dan duidelijk: de vereniging van voorzitter juwelier Filip Simoens staat voor een grote uitdaging. “We gaan ook voor contrasten zorgen die avond”, zegt Renier die destijds voorzitter van Onder Ons was. “We gaan van het ene uiterste in het andere vallen.”

Concertsfeer

Veel aandacht is er ook voor de inkleding van de zaal. “Oosthove gaan we proberen om te bouwen tot een concerthal, wat geen sinecure is”, vertelt Peter. “Met professionele klank- en lichtinstallaties, wat een enorm investering is.”

De kaartenverkoop loopt alvast heel goed en zal het uitverkocht zijn. “Er zijn in totaal 400 plaatsen, allemaal zitplaatsen”, vertelt Peter. “Aanvankelijk dachten we aan een deel staanplaatsen om die concertsfeer te creëren, maar stapten daarvan af.”

Hardrock klinkt luid in de oren en gaat misschien mensen afschrikken om van de partij te zijn… “Die bedenking maakten we voor onszelf ook; maar het draait heel anders uit”, zegt ondervoorzitter en penningmeester Rik Delva. “Het wordt toegankelijke hardrock”, zegt Peter. “We zien trouwens aan de kaartenverkoop dat we veel nieuwe mensen bereiken. Ook van buiten Wervik. Met dit concept willen we trouwens afstappen van het klassieke beeld van een harmonie.” Een drietal muzikanten van de jeugdharmonie zette de grote stap naar de Stadsharmonie. “De goesting is er en ze halen voldoende niveau.”

Tickets kosten in voorverkoop 18 euro en aan de ingang 20 euro. Kaarten via www.stadsharmoniewervik.be of via 0479 40 39 78 (Joke Delva).