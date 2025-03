Stadsharmonie start orkest voor beginners: “We willen jongeren motiveren om muziek te blijven maken”

De Koninklijke Stadsharmonie Oostende start met een instaporkest voor beginnende muzikanten. “We willen zo startende muzikanten motiveren”, zegt voorzitter Geert Mergaert.

De Koninklijke Stadsharmonie Oostende bestaat 120 jaar en telt een 50-tal muzikanten. Onder leiding van Bram Mergaert luisteren ze stedelijke plechtigheden op, geven ze optredens op de kiosk en verzorgen ze concerten. Voor beginnende muzikanten start de stadsharmonie nu met het instaporkest Promessa.

“Veel kinderen die starten met een instrument, haken na enkele jaren af, omdat ze niet in groep kunnen spelen. Daar is ons instaporkest de oplossing, want we richten ons tot muzikanten die minstens één jaar een blaasinstrument of slagwerk bespelen. We willen hen betrekken bij onze groep en motiveren om te blijven spelen”, vertelt voorzitter Geert Mergaert.

Elke zaterdagavond tussen 18 en 19 uur repeteert Promessa in basisschool OLKO in de Kaaistraat met dirigent Bram Mergaert. Enkele muzikanten van de stadsharmonie spelen mee. “Zo helpen we de startende muzikanten om ervaring op te doen”, legt voorzitter Geert uit.

Voor iedereen

“We richten ons niet enkel tot kinderen die een instrument leren. Ook volwassenen die al minstens een jaar een instrument spelen en willen proeven van het samen spelen in groep, zijn welkom. Wie later wil meespelen met de stadsharmonie is welkom, maar het is toch vooral onze bedoeling om mensen te laten samenspelen in een groep en hen te motiveren om te blijven musiceren”, zegt Geert.

Info: promessa@ksho.be, https://ksho.be/, Instagram- en Facebookpagina ‘Koninklijke-StadsharmonieOostende’.