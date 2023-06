Stad Roeselare zoekt ambiancemakers voor Vlaanderen Zingt op 11 juli

Naar jaarlijkse traditie viert stad Roeselare op 11 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Dit jaar komt Vlaanderen Zingt naar de Rodenbachstad.

Het publiek staat centraal en zingt populaire liedjes die tot het collectief geheugen behoren. Iedereen krijgt een zangkrantje met alle liedjesteksten en vanop het podium wordt de samenzang in goede banen geleid. Net daarvoor is de stad op zoek naar ambiancemakers.

“Samen zingen we de pannen van het dak tijdens deze spetterende openlucht meezingavond. Prachtige ballades, toffe meezingers, dansbare hits, polonaisenummers…. Alles wat meezingbaar is, kan aan bod komen, want zingen is een feest! De ambiancemakers op het podium en het zangkrantje zorgen voor een goed verloop van de meezingavond”, horen we van schepen Mieke Vanbrussel.

De stad is op zoek naar een vijftal verschillende groepjes (vereniging, buurtcomité, vrienden, collega’s,…) van elk minimum vijf personen zodat er op het podium een grote groep ambiancemakers van de partij is.

Wie zoeken ze?

– Enthousiaste ambiancemakers +18 jaar

– Goed kunnen zingen is geen vereiste. Sfeer, ambiance en gezelligheid wel

Aanwezig zijn uiterlijk om 20 uur. Het einde is voorzien rond 23uur

Wat bieden ze?

– Een fijne muzikale avond

– Een hapje, drankje en een leuk #vanrsl aandenken